Από σκουριασμένη κονσέρβα σε αρχαιολογικό θησαυρό: Το εύρημα που εντυπωσίασε τους ειδικούς

Αυτό που έμοιαζε με ένα παλιό σκουριασμένο δοχείο αποδείχθηκε πολύτιμο εύρημα. Σε δάσος της Τσεχίας βρέθηκαν εκατοντάδες χρυσά νομίσματα, κοσμήματα και αντικείμενα συνολικού βάρους περίπου επτά κιλών.

Μια παλιά, σκουριασμένη κονσέρβα που ήταν σχεδόν αόρατη ανάμεσα στα βράχια ενός δάσους στην Τσεχία αποδείχθηκε ότι έκρυβε έναν πραγματικό θησαυρό όταν δύο πεζοπόροι εντόπισαν το δοχείο μέσα σε έναν παλιό πέτρινο τοίχο στα βουνά Krkonoše και αποφάσισαν να το ανοίξουν.

Στο εσωτερικό βρίσκονταν 598 χρυσά νομίσματα, τακτοποιημένα σε 11 σειρές και τυλιγμένα σε μαύρο ύφασμα. Περίπου ένα μέτρο μακριά εντοπίστηκε και ένα δεύτερο, σιδερένιο κουτί, γεμάτο πολύτιμα αντικείμενα: 16 χρυσές θήκες τσιγάρων, δέκα βραχιόλια, μία χτένα, μία αλυσίδα με κλειδί, μια μικρή θήκη για πούδρα και ένα ασημένιο τσαντάκι.

Το συνολικό βάρος του ευρήματος υπολογίζεται σε περίπου 7 κιλά, εκ των οποίων τα 3,7 κιλά αντιστοιχούν στα χρυσά νομίσματα και η αξία τους εκτιμάται σήμερα σε περίπου 284.000 ευρώ, αν και η τελική αποτίμηση μπορεί να αλλάξει μετά την ολοκλήρωση των αναλύσεων.

Τα νομίσματα αποκαλύπτουν μέρος του μυστηρίου

Οι δύο ανώνυμοι πεζοπόροι παρέδωσαν το εύρημα στις αρχές του 2025 σε ειδικό νομισματολόγο του Μουσείου της Ανατολικής Βοημίας, στο Χράντετς Κράλοβε αλλά η ανακάλυψη κρατήθηκε μυστική για αρκετούς μήνες, πριν ανακοινωθεί δημόσια. Τα νομίσματα χρονολογούνται από το 1808 έως το 1915, ενώ περίπου τα μισά προέρχονται από τα Βαλκάνια και τα υπόλοιπα από τη Γαλλία, ενώ σχεδόν απουσιάζουν νομίσματα από την Κεντρική Ευρώπη, μεταξύ άλλων και από τη Γερμανία.

Η τοποθεσία προσθέτει ακόμη ένα στοιχείο στο μυστήριο καθώς θησαυρός βρέθηκε κοντά στην παλιά εθνοτική μεθόριο μεταξύ τσεχικών και γερμανικών πληθυσμών. Επιπλέον, ορισμένα αυστροουγγρικά νομίσματα φέρουν μικρές μεταγενέστερες σφραγίδες από τη Σερβία ή τη Βοσνία, οι οποίες χρονολογούνται στις δεκαετίες του 1920 και του 1930.

Οι δύο πεζοπόροι ενδέχεται να ανταμειφθούν για την ανακάλυψή τους μιας και τσεχική νομοθεσία προβλέπει ανταμοιβή έως και 10% της εκτιμώμενης αξίας ενός τέτοιου ευρήματος, γεγονός που θα μπορούσε να τους αποφέρει ένα σημαντικό ποσό εφόσον επιβεβαιωθεί η σημερινή αποτίμηση.

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