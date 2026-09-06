Η μεγαλύτερη πόλη-φάντασμα της Ισπανίας αναζητά μια δεύτερη ζωή: 274 κτίρια και χιλιόμετρα άγριας ακτογραμμής

Στα παράλια της Αστουρίας βρίσκεται η Περλόρα, η μεγαλύτερη εγκαταλελειμμένη πολιτεία της Ισπανίας, ένα γιγαντιαίο παραθαλάσσιο θέρετρο 274 κτιρίων που αναζητά πλέον νέα ζωή.

Τοποθετημένη ανάμεσα στο Κανδάς και το Χιχόν, η Περλόρα εκτείνεται σε μια έκταση 20 εκταρίων μπροστά στον Βισκαϊκό Κόλπο. Για δεκαετίες αποτελούσε το απόλυτο σημείο αναφοράς για τον κοινωνικό τουρισμό της Ισπανίας, λειτουργώντας ως μια αυτόνομη παραθαλάσσια πόλη.

Η εποχή της ακμής: Η «πόλη διακοπών» για τους Ισπανούς

Η ιστορία του συγκροτήματος ξεκίνησε το 1954, όταν δημιουργήθηκε μια μεγάλη «πόλη διακοπών» για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Μεγάλοι βιομηχανικοί όμιλοι και δημόσιοι οργανισμοί έστελναν εκεί το προσωπικό τους για καλοκαιρινές διακοπές με προσιτό κόστος, σε μια εποχή που τα ταξίδια αποτελούσαν πολυτέλεια.

Στις περιόδους αιχμής, το θέρετρο φιλοξενούσε έως και 2.000 άτομα ανά περίοδο. Εκτός από τα σαλέ και τις κατοικίες, διέθετε εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, υγειονομικές υπηρεσίες μέχρι και εκκλησία.

Así era Perlora en el año 1968, en pleno apogeo de la ciudad sindical de vacaciones.pic.twitter.com/xYUomQxJg5 https://t.co/1iEPiwJsEO May 2, 2026

Αρχιτεκτονικά, το συγκρότημα σχεδιάστηκε από τους αδελφούς Φρανθίσκο και Φεδερίκο Σομολίνος, οι οποίοι πάντρεψαν το μοντέρνο ρεύμα με παραδοσιακά στοιχεία της Αστουρίας, δημιουργώντας μια πρωτοποριακή παραθαλάσσια κηπούπολη.

Από το λουκέτο στα σχέδια αναβίωσης

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε το 1982 με τη μεταβίβαση της διαχείρισης στην Περιφέρεια της Αστουρίας. Οι αλλαγές στις ταξιδιωτικές συνήθειες, η έλλειψη επενδύσεων και οι αποτυχίες διαδοχικών σχεδίων αξιοποίησης οδήγησαν στο οριστικό λουκέτο το 2006. Έκτοτε, τα κτίρια παρέμεναν άδεια, υποκύπτοντας στη φθορά του χρόνου.

Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά το κλείσιμο, οι τοπικές αρχές στρέφουν εκ νέου το ενδιαφέρον τους στην Περλόρα. Στόχος είναι η τουριστική επανεκκίνηση αυτού του μοναδικού μέρους που περιβάλλεται από άγριες παραλίες, χωρίς να χαθεί ο ιστορικός και τοπικός χαρακτήρας που το κατέστησε σύμβολο για γενιές Ισπανών.

¡La fantástica costa asturiana! Perlora desde el Mirador de la Formiga en Carreño https://t.co/6D4MPkxFYF #Asturias pic.twitter.com/2VOQBpaqrq — TurismoAsturias (@TurismoAsturias) November 16, 2015

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