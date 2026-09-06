Απάντηση Σαμαρά σε Μητσοτάκη: «Θα μείνεις στην ιστορία ως Πρωθυπουργός του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών και των υποκλοπών»

Ο πρώην Πρωθυπουργός δεν έχασε χρόνο και μέσα σε λίγες ώρες απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το καυστικό σχόλιο προς το πρόσωπό του, στην συνέντευξη τύπου της 90ης ΔΕΘ

Με ένα βίντεο και ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ, όπου ο πρωθυπουργός απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας σε περίπτωση που ο πρώην πρωθυπουργός δημιουργήσει δικό του κόμμα.

Ο κ. Μητσοτάκης άφησε αιχμές για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι διαθέτει «τεχνογνωσία» για το πώς μπορεί να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία και τον κάλεσε να σκεφτεί την υστεροφημία του.

Ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε ότι το ποιος μπορεί να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, παραπέμποντας στην εκλογή του στην ηγεσία της ΝΔ από περίπου 800.000 ψηφοφόρους.

«Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη»

Στη συνέχεια εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στον πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι θα μείνει στην ιστορία ως ο «πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της woke ατζέντας» και της φτωχοποίησης της επαρχίας.

Στην ίδια δήλωση αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στους αγρότες, την εξωτερική πολιτική, το μεταναστευτικό, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη και τις υποκλοπές. Παρακάτω η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά:

«Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, όπως τότε όταν οχτακόσιες χιλιάδες Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Φραπέ και του χασάπη, των Τεμπών και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη».

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