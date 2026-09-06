«Ο κ. Σαμαράς έχει την τεχνογνωσία να κάνει κακό στην ΝΔ»: Το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον πρώην Πρωθυπουργό

Επιμέλεια:  Σπύρος Κορωνάκης
«Ο κ. Σαμαράς έχει την τεχνογνωσία να κάνει κακό στην ΝΔ»: Το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον πρώην Πρωθυπουργό
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Καμία πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά δεν αφήνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακόμη και στο ενδεχόμενο που ο πρώην πρωθυπουργός δημιουργήσει κόμμα και αυτό εισέλθει στη Βουλή.

Κατηγορηματικός ότι δεν πρόκειται να υπάρξει μετεκλογική συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακόμη και στο υποθετικό σενάριο που ο πρώην πρωθυπουργός δημιουργήσει κόμμα, αυτό εισέλθει στη Βουλή και η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία.

Απαντώντας σε ερώτηση του Γιάννη Καντέλη για τον ΣΚΑΪ, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Σαμαρά, ιδιαίτερα στα εθνικά και την εξωτερική πολιτική, δεν αφήνουν περιθώριο συνεννόησης.

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Με αυτά που έχει πει, που αμφισβητεί τις πολιτικές της κυβέρνησης στα εθνικά και την εξωτερική πολιτική, δεν έχω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης με τον κ. Σαμαρά»

 

Η αιχμή για την «υστεροφημία» του Σαμαρά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην πολιτική διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού στη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι «υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός» και ότι η παράταξη τον δέχτηκε πίσω και τον τίμησε.

Στη συνέχεια, όμως, ανέβασε τους τόνους, δηλώνοντας: «Έχει τεχνογνωσία για το πώς να κάνει κακό στην παράταξή του, ελπίζω να σκεφτεί την υστεροφημία του».

Με τον τρόπο αυτό, ο πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι, ακόμη και εάν δημιουργηθεί νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά και βρεθεί στη Βουλή, δεν θα αποτελέσει πιθανό κυβερνητικό εταίρο της ΝΔ.

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