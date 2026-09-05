Τανάγρα: Πληροφορίες ότι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους οι δύο πιλότοι του Phantom που συνετρίβη

Το διθέσιο F-4 Phantom συνετρίβη κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Athens Flying Week , μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ στο σημείο

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο πιλότοι του F-4 Phantom που συνετρίβη στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια του αεροπορικού σόου Athens Flying Week.

Η στιγμή της συντριβής

Το αεροσκάφος συνετρίβη περίπου στις 3 το μεσημέρι, λίγο αφότου ξεκίνησε την επίδειξή του, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν το σόου από κοντινή απόσταση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το Phantom φέρεται να παρουσίασε καπνούς πριν από την πτώση του, ενώ στη συνέχεια άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος και συνετρίβη. Οι Αρχές, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν είχαν κάποια μαρτυρία ότι ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός εκτόξευσης του αεροσκάφους.

Αμέσως μετά τη συντριβή ξέσπασε φωτιά, ενώ στο σημείο έσπευσαν μονάδες του ΕΚΑΒ και ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος έχει κοπεί στα δύο και η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύο διαφορετικά σημεία. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 85 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, μία ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και 23 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν επίσης επτά αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιήθηκε για τον συντονισμό της επιχείρησης. Οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των δύο πιλότων και τα αίτια της συντριβής.

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