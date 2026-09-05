Ανακάλυψαν τον μεγαλύτερο γνωστό «κήπο χταποδιών» στον κόσμο: Πάνω από 20.000 σε βάθος 3.200 μέτρων

Χιλιάδες χταπόδια συγκεντρώνονται σε βάθος 3.200 μέτρων κοντά σε εξαφανισμένο ηφαίστειο, όπου θερμές πηγές επιταχύνουν την ανάπτυξη των αυγών τους.

Στα ανοιχτά της κεντρικής Καλιφόρνιας, σε βάθος περίπου 3.200 μέτρων, βρίσκεται ο «Κήπος των Χταποδιών» (Octopus Garden), η μεγαλύτερη γνωστή συγκέντρωση χταποδιών στον πλανήτη.

Οι ερευνητές κατέγραψαν 5.718 χταπόδια σε έκταση μόλις 2,5 εκταρίων, ενώ εκτιμούν ότι ο συνολικός πληθυσμός στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να ξεπερνά τα 20.000

Ένα αρχαίο υποθαλάσσιο ηφαίστειο

Η περιοχή βρίσκεται κοντά στη βάση του Davidson Seamount, ενός εξαφανισμένου υποθαλάσσιου ηφαιστείου, περίπου 130 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μοντερέι στην Καλιφόρνια. Η πρώτη μεγάλη συγκέντρωση χταποδιών εντοπίστηκε το 2018, όταν ερευνητές παρατήρησαν χιλιάδες ζώα συγκεντρωμένα σε μια βραχώδη έξαρση κοντά στο υποθαλάσσιο βουνό.

Το νερό στον βυθό έχει θερμοκρασία περίπου 1,6°C, όμως στις ρωγμές όπου φωλιάζουν τα χταπόδια, το νερό που θερμαίνεται από τις υδροθερμικές πηγές φτάνει σχεδόν τους 11°C. Η θερμότητα φαίνεται να επιταχύνει σημαντικά την ανάπτυξη των αυγών. Σε τόσο κρύα νερά, οι ερευνητές εκτιμούσαν ότι η επώαση θα μπορούσε να διαρκέσει πέντε έως οκτώ χρόνια ή και περισσότερο. Ωστόσο, η παρακολούθηση των φωλιών έδειξε ότι τα αυγά εκκολάπτονται σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Χιλιάδες θηλυκά προστατεύουν τα αυγά τους

Τα χταπόδια ανήκουν στο είδος Muusoctopus robustus, γνωστό ως μαργαριταρένιο χταπόδι (pearl octopus). Τα θηλυκά φωλιάζουν σε σχισμές των βράχων που θερμαίνονται από τις υδροθερμικές πηγές. Κάθε θηλυκό γεννά περίπου 60 επιμήκη αυγά και τα καλύπτει με το σώμα του κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους. Με τη χρήση φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης και χαρτογράφησης του βυθού, οι επιστήμονες κατέγραψαν 5.718 χταπόδια σε 2,5 εκτάρια στο κέντρο του «Κήπου». Η συνολική έκταση της περιοχής όπου βρίσκεται η αποικία υπολογίζεται σε περίπου 333 εκτάρια, με τους ερευνητές να εκτιμούν ότι μπορεί να φιλοξενεί πάνω από 20.000 χταπόδια.

Το Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) και συνεργαζόμενοι φορείς παρακολούθησαν την περιοχή για τρία χρόνια, χρησιμοποιώντας κάμερες, αισθητήρες και τηλεκατευθυνόμενα υποβρύχια οχήματα. Το ROV Doc Ricketts πραγματοποίησε 14 καταδύσεις, κατά τις οποίες οι επιστήμονες εντόπισαν ενήλικα αρσενικά και θηλυκά, αυγά και νεοεκκολαφθέντα χταπόδια.

Όπως συμβαίνει συνήθως στα κεφαλόποδα, τόσο τα αρσενικά όσο και τα θηλυκά μαργαριταρένια χταπόδια πεθαίνουν μετά την αναπαραγωγή. Τα περισσότερα θηλυκά επιβιώνουν μέχρι να εκκολαφθούν τα αυγά, ενώ ορισμένα εξαντλούν τα αποθέματα του οργανισμού τους νωρίτερα. Τα υπολείμματά τους, στη συνέχεια, αποτελούν τροφή για διάφορους οργανισμούς του βυθού, όπως ιχθύες, χέλια, θαλάσσιους γυμνοσάλιαγκες και ανεμώνες. Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι αυτή η βιομάζα προσφέρει 72% περισσότερη τροφή στην τοπική θαλάσσια κοινότητα σε σχέση με περιοχές εκτός του «Κήπου».

Ο Davidson Seamount και ο «Κήπος των Χταποδιών» ανήκουν στο Monterey Bay National Marine Sanctuary, προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή της Καλιφόρνιας. Παρά την πολυετή έρευνα, οι επιστήμονες εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις για το πού κατευθύνονται τα νεογέννητα χταπόδια, πώς τα ενήλικα εντοπίζουν τις θερμές πηγές και πόσα παρόμοια οικοσυστήματα μπορεί να υπάρχουν στα μεγάλα βάθη των ωκεανών.

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