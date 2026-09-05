Η Σαουδική Αραβία χτίζει τον πρώτο ουρανοξύστη με πάνω από 1 χιλιόμετρο ύψος: Έφτασε ήδη τα 454 μέτρα (vid)

To Jeddah Tower έχει φτάσει τους 113 ορόφους και συνεχίζει να ανεβαίνει, με στόχο να ξεπεράσει τα 1.000 μέτρα και να γίνει το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο.

Υπάρχουν ουρανοξύστες που ξεπερνούν τα 500 ή ακόμη και τα 800 μέτρα. Υπάρχει όμως και ένα κτίριο που έχει βάλει έναν ακόμη πιο φιλόδοξο στόχο: να περάσει για πρώτη φορά στην ιστορία το φράγμα του ενός χιλιομέτρου. To Jeddah Tower στη Σαουδική Αραβία συνεχίζει να ανεβαίνει και πλέον έχει φτάσει τα 454 μέτρα και τους 113 ορόφους.

Όταν ολοκληρωθεί, η τεράστια κατασκευή στην Τζέντα αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.000 μέτρα και να γίνει το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο. Ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί το 2028, ενώ η κατασκευή έχει επιταχυνθεί σημαντικά μετά την επανεκκίνησή της.

Από τα 454 μέτρα στα 1.000+

Η σημερινή εικόνα του Jeddah Tower δείχνει πόσο μεγάλη είναι ήδη η κατασκευή, αλλά ταυτόχρονα και πόσο δρόμο έχει ακόμη μπροστά της. Τα 454 μέτρα αντιστοιχούν σε λιγότερο από το μισό του τελικού ύψους που έχει σχεδιαστεί για τον ουρανοξύστη.

Το κτίριο έχει ξεπεράσει πλέον σε ύψος τους Petronas Towers στη Μαλαισία, οι οποίοι υπήρξαν για χρόνια τα ψηλότερα κτίρια στον κόσμο. Παράλληλα, έχει περάσει περισσότερο από τη μισή διαδρομή μέχρι την κορυφή του Burj Khalifa στο Ντουμπάι, το οποίο φτάνει τα 828 μέτρα.

Η τελική αρχιτεκτονική κορυφή του Jeddah Tower έχει οριστεί σε πάνω από 1.000 μέτρα. Το ακριβές τελικό ύψος δεν έχει δημοσιοποιηθεί, καθώς το κτίριο βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή. Το Council on Tall Buildings and Urban Habitat καταγράφει σήμερα το προβλεπόμενο ύψος της στα 1.000+ μέτρα.

Ένα κτίριο σχεδιασμένο για ακραία ύψη

Το ύψος του Jeddah Tower δημιουργεί μια σειρά από πρωτόγνωρες τεχνικές προκλήσεις, καθώς η κατασκευή πρέπει να αντέχει τους ισχυρούς ανέμους και τις ακραίες συνθήκες που επικρατούν σε τέτοια υψόμετρα.

Ο σχεδιασμός της από το αρχιτεκτονικό γραφείο Adrian Smith + Gordon Gill Architecture βασίζεται σε μια χαρακτηριστική τριπλή, αεροδυναμική μορφή, με τις πλευρές του κτιρίου να συγκλίνουν προς την κορυφή.

Η συγκεκριμένη γεωμετρία δεν επιλέχθηκε μόνο για αισθητικούς λόγους. Στόχος είναι να περιορίζονται οι επιδράσεις των ισχυρών ανέμων που δέχεται ένα κτίριο τέτοιου μεγέθους, ενώ η δομή βασίζεται σε προηγμένες μεθόδους μηχανικής και μεγάλο όγκο οπλισμένου σκυροδέματος. Η Thornton Tomasetti, που συμμετέχει στον σχεδιασμό της κατασκευής, χαρακτηρίζει το έργο ως το επόμενο ψηλότερο κτίριο στον κόσμο.

Η «πόλη μέσα στην πόλη»

Το Jeddah Tower δεν σχεδιάζεται ως ένας απλός πύργος που θα φιλοξενεί γραφεία. Αποτελεί το κεντρικό κομμάτι ενός πολύ μεγαλύτερου σχεδίου, της Jeddah Economic City, στη βόρεια πλευρά της Τζέντα.

Η Jeddah Economic Company αναφέρει ότι το συνολικό έργο εκτείνεται σε περίπου 5,3 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα και έχει σχεδιαστεί ως μια νέα μικτή αστική ανάπτυξη με κατοικίες, επιχειρήσεις και διαφορετικές υποδομές.

Στο εσωτερικό του ουρανοξύστη προβλέπονται διαφορετικές χρήσεις, από κατοικίες και γραφεία μέχρι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και εμπορικούς χώρους. Με άλλα λόγια, φιλοδοξεί να λειτουργεί ως ένας κάθετος μικρόκοσμος και όχι απλώς ως ένα κτίριο που καταγράφει ένα παγκόσμιο ρεκόρ.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του σχεδιασμού είναι η ειδική πλατφόρμα παρατήρησης σε ύψος περίπου 650 μέτρων. Η επίσημη καταγραφή του Skyscraper Center τοποθετεί το παρατηρητήριο στα 652 μέτρα, προσφέροντας μια θέα που θα βρίσκεται εκατοντάδες μέτρα πάνω από το έδαφος. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, η πλατφόρμα αυτή θα βρίσκεται περίπου στο ύψος όπου αρκετοί από τους μεγαλύτερους ουρανοξύστες του κόσμου φτάνουν στην κορυφή τους.

Από το «παγωμένο» έργο στον αγώνα για το ρεκόρ

Η σημερινή εξέλιξη έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή το Jeddah Tower δεν κατασκευάζεται χωρίς προβλήματα από την πρώτη ημέρα.

Το έργο ξεκίνησε το 2013, όμως η κατασκευή διακόπηκε για αρκετά χρόνια, με οικονομικές και πολιτικές δυσκολίες να επηρεάζουν την πρόοδό του. Η επανεκκίνηση έγινε το 2025 και έκτοτε ο ρυθμός κατασκευής έχει αυξηθεί σημαντικά.

Τον Απρίλιο του 2026 η Jeddah Tower έφτασε τα 100 επίπεδα, ενώ μέσα στους επόμενους μήνες συνέχισε την ανοδική της πορεία. Η Thornton Tomasetti αναφέρει ότι το έργο βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και παραμένει προσανατολισμένο στην υπέρβαση των 1.000 μέτρων.

Εάν το χρονοδιάγραμμα τηρηθεί, το 2028 η Τζέντα θα αποκτήσει ένα κτίριο που δεν θα είναι απλώς το ψηλότερο στη Σαουδική Αραβία ή στη Μέση Ανατολή. Θα είναι το πρώτο κτίριο που θα έχει περάσει το συμβολικό αλλά και τεχνικά τεράστιο όριο του ενός χιλιομέτρου.

Και τότε η εικόνα της παγκόσμιας «κούρσας» των ουρανοξυστών θα αλλάξει ξανά. Από τα 828 μέτρα του Burj Khalifa, ο πήχης θα μετακινηθεί για πρώτη φορά πάνω από τα 1.000 μέτρα, με τη Σαουδική Αραβία να διεκδικεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά ρεκόρ στον κόσμο.

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