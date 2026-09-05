Μισθοί, συντάξεις, σπίτια και παιδιά: Όλα τα μέτρα που ετοιμάζεται να ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ 2026

Από τον κατώτατο μισθό και τους συνταξιούχους μέχρι το «Σπίτι μου ΙΙΙ», τους αγρότες και τις οικογένειες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει απόψε στη ΔΕΘ έναν οδικό χάρτη μέτρων που θα φτάνει έως το 2030.

Με το βλέμμα όχι μόνο στην επόμενη χρονιά αλλά σε έναν ευρύτερο πολιτικό και κυβερνητικό ορίζοντα έως το 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει απόψε, από το βήμα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το νέο πακέτο μέτρων της κυβέρνησης.

Η ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο, στις 20:00, αναμένεται να έχει διαφορετική φιλοσοφία από τις κλασικές εξαγγελίες της ΔΕΘ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το κυβερνητικό σχέδιο δεν θα περιορίζεται σε παρεμβάσεις για το αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά θα επιχειρεί να παρουσιάσει έναν αναλυτικό οδικό χάρτη με χρονικό ορίζοντα την επόμενη τετραετία.

Ένα «ημερολόγιο» μέτρων έως το 2030

Το βασικό χαρακτηριστικό του πακέτου που αναμένεται να παρουσιάσει ο πρωθυπουργός είναι η προσπάθεια να δοθεί στους πολίτες μια πιο συγκεκριμένη εικόνα για το τι αλλάζει και πότε.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η λογική της φετινής ΔΕΘ είναι να παρουσιαστούν κοστολογημένες παρεμβάσεις με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, οι οποίες θα αρχίσουν να υλοποιούνται από τον Νοέμβριο του 2026 και θα αναπτύσσονται σταδιακά τα επόμενα χρόνια.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι αγρότες και οι οικογένειες με παιδιά.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να συνδέσει το νέο πακέτο με τη φορολογική μεταρρύθμιση που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με στόχο –όπως υποστηρίζει– τα θετικά αποτελέσματα της οικονομίας να αποτυπωθούν πιο άμεσα στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Ο κατώτατος μισθός και οι αλλαγές στο Δημόσιο

Ανάμεσα στις σημαντικότερες εξαγγελίες που αναμένεται να βρεθούν στο τραπέζι είναι η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση εξετάζει μια διπλή αύξηση μέσα στο 2027, με την πρώτη να τοποθετείται την 1η Απριλίου και μια δεύτερη παρέμβαση να ακολουθεί προς το τέλος του έτους, ώστε να εφαρμοστεί από την αρχή του 2028.

Στόχος που έχει αναφερθεί στις σχετικές πληροφορίες είναι ο κατώτατος μισθός να κινηθεί προς τα 1.000 ευρώ.

Από το 2028, παράλληλα, ο τρόπος καθορισμού του κατώτατου μισθού αναμένεται να αλλάξει, καθώς η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει τη μετάβαση σε έναν μηχανισμό που θα λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένες οικονομικές παραμέτρους.

Οι αλλαγές στον κατώτατο μισθό θα επηρεάσουν και τις αποδοχές στον δημόσιο τομέα. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευθεί, εξετάζεται η καθιέρωση ετήσιας ενίσχυσης για τους δημοσίους υπαλλήλους, η οποία θα λειτουργεί ως πρόσθετη οικονομική στήριξη χωρίς να επαναφέρει τον 13ο μισθό.

Τι αναμένεται για τους συνταξιούχους

Οι συνταξιούχοι αναμένεται να αποτελέσουν μία από τις βασικές κοινωνικές ομάδες στις οποίες θα απευθυνθεί το πακέτο της ΔΕΘ.

Στο κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνεται η περαιτέρω ενίσχυση του μόνιμου επιδόματος που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, ενώ παράλληλα αναμένεται να υπάρξουν παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν σε περισσότερους συνταξιούχους να επωφεληθούν από τις αυξήσεις.

Οι πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί κάνουν λόγο για ενίσχυση της ετήσιας παροχής έως τα επίπεδα των περίπου 400 ευρώ και άνω, με στόχο να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συζήτηση για την προσωπική διαφορά, ώστε οι αυξήσεις των συντάξεων να γίνουν πιο ουσιαστικά αισθητές σε μεγαλύτερο μέρος των συνταξιούχων.

Οι αγρότες στο επίκεντρο των μέτρων-έκπληξη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες για παρεμβάσεις υπέρ των αγροτών, οι οποίοι φαίνεται ότι θα αποτελέσουν μία από τις βασικές «εκπλήξεις» της φετινής ΔΕΘ.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευθεί, στο τραπέζι βρίσκεται η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για αγροτικά εισοδήματα, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση των παραγωγών.

Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθούν μέτρα για το πετρέλαιο και τη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα. Μεταξύ των σεναρίων που έχουν δημοσιοποιηθεί περιλαμβάνεται η εφαρμογή αφορολόγητου πετρελαίου στην αντλία, καθώς και ένα πρόγραμμα ευνοϊκότερων δανείων για τους αγρότες.

Οι παρεμβάσεις αποκτούν ιδιαίτερη πολιτική σημασία μετά την ένταση που προκάλεσαν στον αγροτικό κόσμο οι εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Τρίτεκνοι, οικογένειες και ένας νέος «κουμπαράς» για τα παιδιά

Οι οικογένειες με παιδιά βρίσκονται επίσης στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδιασμού.

Μεταξύ των μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθούν βρίσκεται η περαιτέρω στήριξη των τριτέκνων, με την κυβέρνηση να εξετάζει παρεμβάσεις που θα τους φέρουν πιο κοντά στο καθεστώς των πολυτέκνων, ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Παράλληλα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού ενίσχυσης για οικογένειες που αποκτούν παιδιά, με λογική αποταμίευσης και μακροπρόθεσμης οικονομικής στήριξης.

Στο ευρύτερο πακέτο για τις οικογένειες αναμένεται να ενταχθούν και οι αλλαγές που αφορούν το αφορολόγητο, καθώς και η συνέχιση των φορολογικών κινήτρων για τα νοικοκυριά με παιδιά.

«Σπίτι μου ΙΙΙ» με προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ

Το στεγαστικό αναμένεται να είναι ένας ακόμη βασικός άξονας της ομιλίας του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κυβέρνηση σχεδιάζει ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», με διαθέσιμους πόρους που μπορεί να φτάσουν τα 2 δισ. ευρώ.

Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να βασιστεί στην εμπειρία των προηγούμενων στεγαστικών προγραμμάτων, με πιθανές αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια αλλά και στις προϋποθέσεις που θα αφορούν τα ακίνητα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

Στόχος είναι να συνεχιστεί η προσπάθεια διευκόλυνσης της πρόσβασης στην κατοικία, σε μια περίοδο κατά την οποία το στεγαστικό κόστος και τα ενοίκια αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι

Στο πακέτο της ΔΕΘ αναμένεται να υπάρχουν και παρεμβάσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μεταξύ των μέτρων που έχουν αναφερθεί περιλαμβάνονται αλλαγές στην προκαταβολή φόρου, διορθώσεις στο σύστημα του τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματος και η οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα λειτουργήσει ως έμμεση ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Το συνολικό κόστος του πακέτου εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να παρουσιάσει τις παρεμβάσεις ως μόνιμες και πλήρως κοστολογημένες.

Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι να μην παρουσιάσει απόψε απλώς μια σειρά από παροχές, αλλά ένα σχέδιο με συγκεκριμένη χρονική διαδρομή.

Από τους μισθούς και τις συντάξεις μέχρι τη στέγαση, τις οικογένειες και τον αγροτικό κόσμο, η κυβέρνηση επιχειρεί να δείξει ότι διαθέτει έναν «ορίζοντα» που φτάνει έως το 2030.

Το κατά πόσο οι εξαγγελίες θα ανταποκριθούν τελικά στις προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί τις τελευταίες ημέρες θα φανεί απόψε στο Βελλίδειο, όταν ο πρωθυπουργός ανοίξει τα χαρτιά του και ανακοινώσει το πλήρες πακέτο της φετινής ΔΕΘ.

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