Πολλαπλά χτυπήματα σπάνιου καρκίνου σε παιδιά στην Καλιφόρνια: Το 20ετές σημείωμα-κλειδί για την αιτία

Υγειονομικός συναγερμός έχει σημάνει σε προάστιο της Νότιας Καλιφόρνια, καθώς τουλάχιστον 6 παιδιά διαγνώστηκαν με μία ιδιαίτερα σπάνια μορφή καρκίνου.

Μία σπάνια και ανησυχητική κατάσταση βιώνει η τοπική κοινωνία του Λαντέρα Ραντς της Νότιας Καλιφόρνια, μετά την επιβεβαίωση περιστατικών σαρκώματος Ewing σε ανήλικους κατοίκους.

Πρόκειται για έναν σπάνιο τύπο καρκίνου που προσβάλλει τα οστά και τους μαλακούς ιστούς, τα ακριβή αίτια του οποίου δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αποδεδειγμένη συσχέτιση με περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Τι υποψιάζονται οι κάτοικοι της περιοχής;

Παρά τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις των επιστημόνων, εκατοντάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν σε λαϊκή συνέλευση εκφράζοντας την οργή και τους φόβους τους για την ξαφνική συσσώρευση κρουσμάτων.

Οι υποψίες των κατοίκων επικεντρώνονται σε δύο μέτωπα. Αρχικά, καταγγέλλουν συνεχή ψεκασμό φυτοφαρμάκων σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς ενημέρωση για τη σύσταση των χημικών.

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με ένα πηγάδι πετρελαίου. Στο φως ήρθε ιδιόχειρη σημείωση 20 ετών για το παλιό αυτό πηγάδι που βρίσκεται ακριβώς κάτω απ' την περιοχή, η οποία προειδοποιούσε να μην χτιστεί τίποτα από πάνω χωρίς περαιτέρω έρευνες. Αυτό το εύρημα εγείρει ερωτήματα για πιθανή χημική μόλυνση του υπεδάφους.

Άμεση και επείγουσα παρέμβαση των αρχών

Η αντιπρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της κομητείας, Κατρίνα Φόλεϊ, απέστειλε επιστολή στις πολιτειακές αρχές ζητώντας πλήρη διαφάνεια και ενδελεχή έλεγχο όλων των πιθανών παραγόντων.

Παράλληλα, ζητήθηκε η επίσημη εμπλοκή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος και του CDC, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η «ασυνήθιστη συχνότητα» των περιστατικών συνδέεται με περιβαλλοντικά αίτια.

Συγκλονιστική ήταν η μαρτυρία πατέρα που έχασε την κόρη του από τη συγκεκριμένη ασθένεια, ο οποίος απηύθυνε έκκληση να γίνουν τα πάντα ώστε να μην θρηνήσει άλλη οικογένεια το παιδί της.

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