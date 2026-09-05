Μυστήριο στον Διόνυσο: Νεκρός ψάλτης μέσα σε κλειδωμένο κοντέινερ εκκλησίας

Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, χωρίς ωστόσο να έχουν αποκλείσει άλλα σενάρια για τον θάνατο του ψάλτη.

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο ενός ψάλτη στον Διόνυσο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κοντέινερ που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία.

Ο άνδρας έφερε τραύμα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ δίπλα στη σορό του βρέθηκε ένα μαχαίρι. Το στοιχείο που έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις Αρχές είναι ότι η πόρτα του κοντέινερ ήταν κλειδωμένη από την εσωτερική πλευρά.

Το κλειδωμένο κοντέινερ και το μαχαίρι

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο ιερέας του ναού επικοινώνησε με τις Αρχές, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι ο ψάλτης μπορεί να βρισκόταν μέσα στο συγκεκριμένο κοντέινερ.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να ανοίξουν άμεσα την πόρτα, καθώς αυτή ήταν κλειδωμένη από μέσα. Για τον λόγο αυτό κλήθηκε η Πυροσβεστική, άνδρες της οποίας προχώρησαν στο άνοιγμα του κοντέινερ.

Στο εσωτερικό εντοπίστηκε ο ψάλτης χωρίς τις αισθήσεις του και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά την πρώτη αυτοψία στον χώρο διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε τραύμα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Κοντά του βρέθηκε ένα μαχαίρι, το οποίο έχει μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνδέεται με τον θανάσιμο τραυματισμό.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σημείωμα μέσα στο κοντέινερ που να εξηγεί τι προηγήθηκε.

Το σενάριο της αυτοχειρίας

Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί, με την πόρτα κλειδωμένη από την εσωτερική πλευρά και το μαχαίρι να βρίσκεται κοντά στον νεκρό, έχει οδηγήσει τις Αρχές να εξετάζουν και το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο σενάριο δεν έχει επιβεβαιωθεί και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστώσουν με ακρίβεια τι συνέβη μέσα στο κοντέινερ και να αποκλείσουν οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις τελευταίες ώρες της ζωής του ψάλτη. Οι Αρχές αναζητούν πληροφορίες για το πότε έφτασε στον χώρο, ποιοι μπορεί να τον είχαν δει πριν από την είσοδό του στο κοντέινερ και εάν είχε προηγηθεί κάποιο περιστατικό που θα μπορούσε να συνδέεται με τον θάνατό του.

Παράλληλα, εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ιερέας ανησύχησε για την παρουσία του ψάλτη στο κοντέινερ και αποφάσισε να ειδοποιήσει την Αστυνομία.

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