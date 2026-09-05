ΔΕΘ 2026: Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – 400 ευρώ στους συνταξιούχους, 500 ευρώ στο Δημόσιο και o «κλειστός κουμπαράς» για κάθε παιδί

Ένα ευρύ πακέτο οικονομικών και φορολογικών παρεμβάσεων ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ής ΔΕΘ, με μέτρα για συνταξιούχους, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, οικογένειες και νέους.

Ένα μεγάλο πακέτο οικονομικών μέτρων, που αφορά διαφορετικές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην 90ή ΔΕΘ.

Οι ανακοινώσεις περιλαμβάνουν αυξήσεις εισοδημάτων, φορολογικές ελαφρύνσεις, ενίσχυση συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, παρεμβάσεις στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, μέτρα για τις οικογένειες και νέο πρόγραμμα για τη στέγαση.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν

400 ευρώ η ενίσχυση για τους συνταξιούχους

Από τον Νοέμβριο διευρύνεται η ετήσια ενίσχυση για τους συνταξιούχους και αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά. Το μέτρο αφορά περίπου 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχους άνω των 65 ετών, οι οποίοι θα λαμβάνουν την ενίσχυση κάθε Νοέμβριο.

Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους

Από το 2027 θεσπίζεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους. Η παροχή θα έχει μόνιμο χαρακτήρα και θα συνυπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές.

Κατώτατος μισθός πάνω από 950 ευρώ το 2027 και 1.000 ευρώ το 2028

Ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027, ενώ ο στόχος της κυβέρνησης είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028.

Οι αυξήσεις επηρεάζουν παράλληλα και τις τριετίες, με περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα να αναμένεται να επωφεληθούν. Από τον Απρίλιο προβλέπεται επίσης μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα.

«Κλειστός κουμπαράς» για κάθε παιδί – έως 60.000 ευρώ στα 18

Ένα από τα μέτρα που ξεχώρισαν στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού αφορά τη δημιουργία ενός «κλειστού κουμπαρά» για κάθε παιδί, με στόχο την ενίσχυση της αποταμίευσης και τη δημιουργία οικονομικής βάσης για τη νέα γενιά.

Οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν τον λογαριασμό μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού. Για κάθε ποσό που θα καταθέτουν, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο, το κράτος θα καταθέτει αντίστοιχο ποσό. Με άλλα λόγια, για κάθε 100 ευρώ που αποταμιεύει ο γονιός, η Πολιτεία θα προσθέτει άλλα 100 ευρώ. Τα χρήματα θα παραμένουν «κλειδωμένα» μέχρι το παιδί να ενηλικιωθεί. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εάν οι γονείς καταθέτουν 100 ευρώ τον μήνα, το ποσό που θα έχει συγκεντρωθεί μέχρι τα 18 μπορεί να ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ.

Μηδενικός φόρος για 87.000 οικογένειες με τρία παιδιά

Σημαντική φορολογική ελάφρυνση προβλέπεται για τις τρίτεκνες οικογένειες. Για 87.000 οικογένειες με τρία παιδιά ο φόρος εισοδήματος μηδενίζεται για εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Παράλληλα, αυξάνεται το επίδομα γέννησης κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί, με την κυβέρνηση να επιδιώκει η ρύθμιση να ισχύσει και για γεννήσεις από τον Ιανουάριο του 2026.

Μείωση 50% στις χρεώσεις ΥΚΩ

Από τον Ιανουάριο μειώνονται κατά 50% οι χρεώσεις ΥΚΩ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών.

Στόχος της κυβέρνησης είναι συνολικά η αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους, με την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά να μειωθεί κατά περίπου 30% μέσα στην επόμενη τριετία.

«Σπίτι μου 3» για 40.000 νέες οικογένειες

Στο πακέτο περιλαμβάνεται και το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», με συνολικό προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ. Μέσω του προγράμματος αναμένεται να ενισχυθούν περίπου 40.000 νέες περιπτώσεις νέων ζευγαριών για την αγορά κατοικίας, με στόχο η μηνιαία δόση να είναι χαμηλότερη από το αντίστοιχο ενοίκιο.

Αυξήσεις στα αναπηρικά επιδόματα και διεύρυνση της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ

Από το 2027 προβλέπεται τιμαριθμική αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων, ώστε να ακολουθούν τις μεταβολές του κόστους ζωής.

Παράλληλα, διευρύνεται από το 2027 η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για περισσότερες κατηγορίες ιδιοκτητών, στο πλαίσιο των φορολογικών παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Οι 7 δεσμεύσεις Μητσοτάκη έως το 2030

«Στις νέες προκλήσεις προς το 2030 απαντάμε με 7 σαφείς δεσμεύσεις», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας τους βασικούς οικονομικούς στόχους της κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση θέτει ως στόχο:

Την ανεργία κάτω από 6%.

Ρυθμό ανάπτυξης άνω του 2% ετησίως, διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Μέσο μισθό πάνω από 1.800 ευρώ.

Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ το 2028. «Σε 18 μήνες δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Αύξηση των επενδύσεων από τα 46 δισ. ευρώ σε πάνω από 65 δισ. ευρώ, ώστε να αντιστοιχούν στο 20% του ΑΕΠ και να περιοριστεί η διαφορά με την Ευρώπη.

Μείωση του δημόσιου χρέους κάτω από 120% του ΑΕΠ το 2029 και κάτω από 110% το 2030.

Αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου στην ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα «Α», εξέλιξη που, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, θα συμβάλει σε ευνοϊκότερο δανεισμό για το κράτος, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και θα δημιουργήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευχέρεια.

Η διπλή κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε παράλληλα τους δύο βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδιασμού για την τετραετία 2027-2031.

Ο πρώτος αφορά τη διαρκή ενίσχυση του εισοδήματος, με στόχο τα οφέλη από τη δημοσιονομική πολιτική και την οικονομική ανάπτυξη να επιστρέφουν στους πολίτες.Ο δεύτερος αφορά τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, σε συνδυασμό με την αμυντική θωράκιση και τη στήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

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