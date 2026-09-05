«Οι μισές εμφανίζονται εγκυμονούσες»: Σάλος με τη δήλωση Βούλτεψη για τα κενά στα σχολεία

Η δήλωση της Σοφίας Βούλτεψη για τις εγκυμονούσες εκπαιδευτικούς προκάλεσε αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ., που καταλόγισαν ευθύνες στην κυβέρνηση.

Αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση της βουλευτού της ΝΔ Σοφίας Βούλτεψη για τα κενά στα σχολεία. Μιλώντας στο OPEN, υποστήριξε ότι μεγάλο μέρος των κενών προκύπτει επειδή «την πρώτη μέρα του σχολείου εμφανίζονται οι μισές εγκυμονούσες». Η τοποθέτηση προκάλεσε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.).

ΠΑΣΟΚ: «Δεν ευθύνονται οι εγκυμονούσες εκπαιδευτικοί»

Το ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τη δήλωση «απαράδεκτη και προσβλητική», τονίζοντας ότι τα κενά στα σχολεία δεν οφείλονται σε εγκυμοσύνες ή άδειες εκπαιδευτικών, αλλά στην αδυναμία έγκαιρου σχεδιασμού και κάλυψης των αναγκών.

Σύμφωνα με το κόμμα, ενώ σχεδιάζονται περίπου 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών στην Α΄ φάση, οι καταγεγραμμένες ανάγκες πλησιάζουν τις 50.000, αφήνοντας σημαντικό αριθμό κενών λίγο πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η εξάρτηση της εκπαίδευσης από δεκάδες χιλιάδες αναπληρωτές παραμένει, παρά τις εξαγγελίες για μόνιμους διορισμούς και νέο σύστημα καταγραφής των κενών.

ΕΛ.Α.Σ.: «Φταίνε οι γυναίκες που εγκυμονούν»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου, κάλεσε την κυβέρνηση να «σοβαρευτεί», σχολιάζοντας ότι για τα κενά δεν ευθύνονται οι εκπαιδευτικοί που επιλέγουν να κάνουν παιδιά.

Όπως ανέφερε, τα προβλήματα συνδέονται με την ανεπάρκεια διορισμών, το σύστημα των αναπληρωτών, τη γραφειοκρατία και την υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης. Η αντιπαράθεση ξέσπασε λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με το ζήτημα των κενών στα σχολεία να παραμένει στο επίκεντρο.

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