Έκλεισε η μεγαλύτερη ξύλινη «πράσινη» γέφυρα της Ευρώπης: Ρωγμές εμφανίστηκαν μόλις 6 χρόνια μετά την κατασκευή της

Κατασκευάστηκε το 2019 με 80 ξύλινα τόξα και 2.350 τ.μ. βλάστησης, με προβλεπόμενη διάρκεια ζωής 60 χρόνια, αλλά τώρα η γέφυρα παραμένει κλειστή λόγω προβλημάτων στη φέρουσα κατασκευή

Μια εντυπωσιακή ξύλινη γέφυρα στη Γερμανία, σχεδιασμένη για να επιτρέπει σε ελάφια και αγριόχοιρους να διασχίζουν με ασφάλεια έναν αυτοκινητόδρομο, έχει κλείσει μετά τον εντοπισμό ρωγμών στη φέρουσα ξύλινη κατασκευή της.

Η γέφυρα ολοκληρώθηκε το 2019 και είχε σχεδιαστεί για διάρκεια ζωής περίπου 60 ετών. Ωστόσο, μόλις έξι χρόνια αργότερα, η κυκλοφορία στον δρόμο κάτω από αυτήν διακόπηκε για λόγους ασφαλείας.

Εντοπίστηκαν ρωγμές στη φέρουσα κατασκευή

Οι ρωγμές εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια τεχνικού ελέγχου, σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών του Βρανδεμβούργου. Μετά τα ευρήματα, ο τεχνικός επόπτης δεν επέτρεψε τη διέλευση οχημάτων κάτω από τη γέφυρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες σχετικά με τον ακριβή αριθμό των σημείων που έχουν υποστεί ζημιές, τις θέσεις των ρωγμών ή το μέγεθός τους. Τα αίτια του προβλήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η συγκεκριμένη κατασκευή βρίσκεται στην περιοχή Thyrow, ανάμεσα στις πόλεις Luckenwalde και Trebbin στο Βρανδεμβούργο. Πρόκειται για μια «πράσινη γέφυρα», δηλαδή μια διάβαση πάνω από δρόμο που καλύπτεται με χώμα και βλάστηση, ώστε τα άγρια ζώα να μπορούν να μετακινούνται από τη μία πλευρά στην άλλη χωρίς να διασχίζουν τον αυτοκινητόδρομο. Στόχος τέτοιων κατασκευών είναι να αποκαθίσταται η σύνδεση των οικοσυστημάτων που διακόπτονται από τους δρόμους και να διευκολύνεται η μετακίνηση των ζώων μεταξύ διαφορετικών περιοχών. Η γέφυρα στο Thyrow θεωρείται η μεγαλύτερη ξύλινη πράσινη γέφυρα στην Ευρώπη.

80 ξύλινα τόξα και 2.350 τετραγωνικά μέτρα βλάστησης

Η κατασκευή έχει πλάτος περίπου 50 μέτρα και στην επιφάνειά της έχουν τοποθετηθεί περίπου 2.350 τετραγωνικά μέτρα φυτεμένης έκτασης με βλάστηση και θάμνους. Κάτω από το φυσικό αυτό «χαλί» βρίσκονται 80 τόξα από συγκολλητή ξυλεία, κατασκευασμένα από ξύλο λάρικας. Τα ανοίγματά τους φτάνουν έως και τα 30 μέτρα. Η γέφυρα σχεδιάστηκε ώστε να περνά πάνω από τόσο την παλιά μονής λωρίδας οδό όσο και τον νέο δρόμο τεσσάρων λωρίδων.

Το έργο κόστισε περίπου 8,2 εκατομμύρια ευρώ και η επιλογή της ξυλείας αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο του σχεδιασμού. Η χρήση συγκολλητής ξυλείας επιτρέπει την κατασκευή μεγάλων και σύνθετων φερόντων στοιχείων, όμως το υλικό απαιτεί ιδιαίτερη προστασία από την υγρασία και προσεκτική παρακολούθηση. Στην περίπτωση της συγκεκριμένης γέφυρας, η παρουσία μεγάλου όγκου χώματος και βλάστησης πάνω από την ξύλινη κατασκευή καθιστά τη στεγανοποίηση ιδιαίτερα σημαντική. Η προβλεπόμενη διάρκεια ζωής της γέφυρας ήταν περίπου 60 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, χρειάστηκε να κλείσει μόλις έξι χρόνια μετά την ολοκλήρωσή της. Η διαφορά αυτή έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς δεν πρόκειται για μια παλιά κατασκευή που πλησίαζε στο τέλος της προβλεπόμενης ζωής της, αλλά για ένα σχετικά νέο έργο που παρουσίασε πρόωρα δομικά προβλήματα.

Τρεις λύσεις για την αποκατάσταση

Οι γερμανικές Αρχές εξέτασαν τρεις διαφορετικές λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η πρώτη ήταν η ενίσχυση της υπάρχουσας κατασκευής, η τεχνική βιωσιμότητα της οποίας εξεταζόταν. Η δεύτερη προέβλεπε την αφαίρεση μέρους του χώματος από την επιφάνεια της γέφυρας, ώστε να μειωθεί το φορτίο. Η λύση αυτή υπολογιζόταν ότι θα απαιτούσε 20 έως 25 εργάσιμες ημέρες και θα κόστιζε περίπου 200.000 ευρώ. Η τρίτη ήταν η δημιουργία προσωρινής παράκαμψης, με εκτιμώμενο χρόνο κατασκευής περίπου 40 εργάσιμες ημέρες και κόστος 1,3 εκατομμυρίου ευρώ.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου αποφασίστηκε τελικά η αποκατάσταση των ρωγμών μέσω ειδικής διαδικασίας έγχυσης υπό πίεση και σφράγισής τους, με πρόσθετη ενίσχυση της κατασκευής εφόσον χρειαστεί. Η συγκεκριμένη λύση κρίθηκε η ταχύτερη και οικονομικότερη μεταξύ των επιλογών που εξετάστηκαν και αναμένεται να επιτρέψει την επαναλειτουργία του δρόμου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των Αρχών, στόχος είναι να μειωθεί σημαντικά η παράκαμψη έως τις αρχές Οκτωβρίου 2026, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των εργασιών. Η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται έως τα μέσα Νοεμβρίου, εφόσον οι εργασίες εξελιχθούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Τα αίτια των ρωγμών παραμένουν άγνωστα

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί οριστική εξήγηση για την εμφάνιση των ρωγμών. Μεταξύ των παραγόντων που εξετάζονται γενικότερα σε τέτοιες κατασκευές είναι η υγρασία, η συμπεριφορά της συγκολλητής ξυλείας, ο σχεδιασμός των επιμέρους στοιχείων και τα φορτία που ασκούνται από το χώμα και τη βλάστηση.Οι σχετικές έρευνες συνεχίζονται.

Παρά το κλείσιμο του δρόμου κάτω από τη γέφυρα, η πράσινη διάβαση παραμένει διαθέσιμη για την άγρια πανίδα. Ελάφια, αγριόχοιροι και άλλα ζώα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την κατασκευή για να περάσουν από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη, χωρίς να έρχονται σε επαφή με την κυκλοφορία. Η περίπτωση της γέφυρας στο Thyrow αναδεικνύει έτσι μια ιδιαίτερη πρόκληση των σύγχρονων ξύλινων κατασκευών, η χρήση ενός φυσικού υλικού σε μεγάλα δημόσια έργα απαιτεί συνεχή έλεγχο, ιδιαίτερα όταν η κατασκευή βρίσκεται σε άμεση επαφή με χώμα και υγρασία.

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