Γερμανία: Ανακάλυψαν μεσαιωνικό πλοίο κρυμμένο στην οροφή ενός κελαριού 780 ετών

Αρχαιολόγοι στη Γερμανία ανακάλυψαν ότι η οροφή ενός κελαριού που κατασκευάστηκε το 1244 είχε φτιαχτεί από σχεδόν ολόκληρο το κύτος μεσαιωνικού πλοίου.

Αρχαιολόγοι που ερευνούν ένα ιστορικό κτίριο στην Κωνσταντία της Γερμανίας βρέθηκαν μπροστά σε ένα εξαιρετικά σπάνιο εύρημα. Η οροφή ενός κελαριού που χρονολογείται από το 1244 δεν είχε κατασκευαστεί απλώς με επαναχρησιμοποιημένη ξυλεία, αλλά με τμήματα από το σχεδόν άθικτο κύτος ενός μεσαιωνικού πλοίου.

Η ανακάλυψη έγινε στην οδό Konradigasse, κοντά στη λίμνη Κωνστάντια, και προσφέρει στους ειδικούς μια μοναδική ευκαιρία να μελετήσουν από κοντά τεχνικές ναυπήγησης του Μεσαίωνα.

Το πλοίο έγινε μέρος της οροφής

Οι ερευνητές εντόπισαν συνολικά 19 ξύλινες σανίδες, οι οποίες αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν απλώς επαναχρησιμοποιημένη ξυλεία. Η παρουσία ξύλινων πείρων, σειρών από καρφιά και ο χαρακτηριστικός τρόπος κοπής των σανίδων αποκάλυψαν τελικά ότι προέρχονταν από πλοίο. «Στην αρχή ήταν σαφές μόνο ότι οι σανίδες είχαν επαναχρησιμοποιηθεί.

Το γεγονός ότι αποτελούσαν αρχικά μέρος ενός πλοίου ήταν μια πλήρης έκπληξη», ανέφερε η Aline Kottmann, ειδικός στη μεσαιωνική αρχαιολογία. Η επαναχρησιμοποίηση ξύλων από παλιά πλοία ως οικοδομικό υλικό ήταν γνωστή πρακτική κατά τον Μεσαίωνα. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρησιμοποιήθηκαν μεμονωμένα κομμάτια, αλλά ένα σχεδόν ολόκληρο κύτος.

Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι η ξυλεία προερχόταν από ένα πλοίο με επίπεδο πυθμένα, τύπος ιδιαίτερα συνηθισμένος στην περιοχή της λίμνης Κωνστάντια. Το εύρημα μπορεί να αποκαλύψει σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονταν τα μεσαιωνικά πλοία, αλλά και για τη σύνδεση ανάμεσα στον πυθμένα και τα πλευρικά τμήματα του κύτους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι επισκευές που εντοπίστηκαν στο ξύλο, καθώς μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί τέσσερα σημεία όπου κατεστραμμένα τμήματα είχαν αφαιρεθεί και αντικατασταθεί με προσεκτικά προσαρμοσμένα ξύλινα ένθετα. Ένα από αυτά έχει σχήμα χελιδονουράς και, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν έχει μέχρι σήμερα άμεσο αντίστοιχο στη μεσαιωνική ναυπηγική της περιοχής.

Οι σανίδες διατηρούν ακόμη το υλικό στεγανοποίησης

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι οι σανίδες φαίνεται πως τοποθετήθηκαν στην οροφή με την ίδια διάταξη που είχαν όταν αποτελούσαν μέρος του πλοίου. Έτσι, σε ορισμένα σημεία έχει διατηρηθεί ακόμη και το υλικό στεγανοποίησης που βρισκόταν ανάμεσα στις σανίδες του κύτους. Η κατάσταση διατήρησης του ξύλου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα περισσότερα γνωστά μεσαιωνικά ναυάγια στη λίμνη Κωνστάντια βρίσκονται κάτω από το νερό και η μελέτη τους απαιτεί πολύ πιο δύσκολες και δαπανηρές εργασίες.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν τώρα να πραγματοποιήσουν δενδροχρονολογική ανάλυση στα δείγματα ξύλου, ώστε να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την προέλευση και τη χρονολόγησή τους. Παράλληλα, θα αναλυθεί και το υλικό στεγανοποίησης που έχει διατηρηθεί πάνω στις σανίδες. Οι ειδικοί θεωρούν ότι το εύρημα στην Konradigasse μπορεί να προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τη μεσαιωνική ναυπηγική, τα υλικά που χρησιμοποιούνταν και τις τεχνικές επισκευής των πλοίων στην περιοχή της λίμνης Κωνστάντια. Πρόκειται, όπως επισημαίνουν, για ένα εύρημα που ξεπερνά κατά πολύ μια τυχαία αρχαιολογική ανακάλυψη, καθώς διατηρεί ένα σημαντικό κομμάτι της:ιστορίας της ναυπηγικής του Μεσαίωνα σε ένα απρόσμενο σημείο.

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