Oικογένεια ζει στον ίδιο τόπο εδώ και 3.000 χρόνια: Το DNA αποκάλυψε ένα απίστευτο οικογενειακό μυστικό

Τα λείψανα ανθρώπων της Εποχής του Χαλκού που βρέθηκαν σε σπήλαιο αποκάλυψαν μια απίστευτη σύνδεση με τη σημερινή οικογένεια.

Μια οικογένεια στη Γερμανία έχει κάτι που δύσκολα μπορεί να συγκριθεί με οποιοδήποτε άλλο οικογενειακό δέντρο. Οι ρίζες της δεν εντοπίζονται απλώς σε μια πόλη ή σε μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά φαίνεται να φτάνουν περίπου 3.000 χρόνια πίσω, στην Εποχή του Χαλκού.

Ο 76χρονος Μάνφρεντ Χούχτχαουζεν γεννήθηκε στο σπίτι όπου εξακολουθεί να ζει μέχρι σήμερα, στην περιοχή του Όστεροντε, κοντά στα όρη Χαρτς της Γερμανίας. Για πολλά χρόνια η ζωή του έμοιαζε απολύτως συνηθισμένη. Το 2007, όμως, μια εξέταση DNA έδωσε στην οικογενειακή του ιστορία μια εντελώς διαφορετική διάσταση.

122 γενιές μετά, η ίδια οικογένεια βρίσκεται ακόμη εκεί

Η έρευνα συνέδεσε τον Μάνφρεντ με ανθρώπινα λείψανα που είχαν βρεθεί τη δεκαετία του 1980 στο σπήλαιο Λίχτενσταϊν, σε απόσταση μικρότερη των δύο χιλιομέτρων από το σημερινό σπίτι του.

Τα οστά ανήκαν σε ανθρώπους που έζησαν στην περιοχή κατά την Εποχή του Χαλκού. Όταν οι επιστήμονες θέλησαν να εξετάσουν εάν υπήρχαν σύγχρονοι κάτοικοι με γενετική σχέση με τους αρχαίους ανθρώπους, ζήτησαν δείγματα από κατοίκους της περιοχής. Ανάμεσα στα δείγματα που εξετάστηκαν ήταν και εκείνο του Μάνφρεντ. Τα αποτελέσματα έδειξαν έναν άμεσο συγγενικό δεσμό, δημιουργώντας μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση γενετικής συνέχειας στον ίδιο τόπο.

Η οικογένεια Χούχτχαουζεν θεωρείται ότι διαθέτει ένα από τα αρχαιότερα τεκμηριωμένα οικογενειακά δέντρα στη συγκεκριμένη περιοχή της Κάτω Σαξονίας. Οι σημερινές γενιές απέχουν περίπου 122 γενιές από τους ανθρώπους που έζησαν εκεί πριν από χιλιάδες χρόνια.

Ο γιος του Μάνφρεντ, ο 37χρονος Φόλκερ, έζησε για ένα διάστημα μακριά από την περιοχή, στο Μίνστερ. Τελικά όμως επέστρεψε στον τόπο καταγωγής της οικογένειάς του, όπου εγκαταστάθηκε και μεγάλωσε τις κόρες του.

Για τους ίδιους, πάντως, η ιστορία δεν αποτελεί τόσο μια αφορμή για προβολή όσο ένα τεράστιο οικογενειακό μυστήριο. Αυτό που θέλουν περισσότερο να μάθουν είναι πώς ζούσαν οι πρόγονοί τους, με τι ασχολούνταν και ποια φυτά χρησιμοποιούσαν για τις ανάγκες τους.

Το σπήλαιο Λίχτενσταϊν, στα όρη Χαρτς, όπου ανακαλύφθηκαν τα ανθρώπινα λείψανα της Εποχής του Χαλκού.

Από την Εποχή του Χαλκού μέχρι σήμερα

Οι απαντήσεις δεν είναι εύκολο να βρεθούν. Οι άνθρωποι που έζησαν εκεί πριν από 3.000 χρόνια δεν άφησαν γραπτές μαρτυρίες, επομένως οι επιστήμονες μπορούν να ανασυνθέσουν μόνο ένα μέρος της ζωής τους μέσα από τα αρχαιολογικά και γενετικά ευρήματα.

Ο ίδιος ο Μάνφρεντ δεν έχει καταφέρει να επισκεφθεί το εσωτερικό του σπηλαίου όπου βρέθηκαν τα λείψανα, καθώς η πρόσβαση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Έχει, όμως, δει την έκθεση που παρουσιάζει την ιστορία της περιοχής και έχει ξεκινήσει τη δική του έρευνα για το οικογενειακό παρελθόν.

Μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να καταγράψει τα ονόματα των προγόνων του τουλάχιστον μέχρι το 1700. Πολύ πριν από εκείνη την εποχή, ωστόσο, το γενετικό αποτύπωμα της οικογένειας είχε ήδη αφήσει το δικό του ίχνος στην περιοχή.

Η περίπτωση των Χούχτχαουζεν δείχνει πόσο ισχυρός μπορεί να είναι ο δεσμός ανθρώπων με έναν τόπο. Για περισσότερες από εκατό γενιές, πόλεμοι, κοινωνικές αλλαγές και κρίσεις πέρασαν από την περιοχή, αλλά η οικογένεια παρέμεινε εκεί.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ