Η «Αχίλλειος πτέρνα» του Χίτλερ: Η αγαπημένη του τραγουδίστρια ήταν κρυφή κατάσκοπος των Συμμάχων που έκρυβε μυστικά στα εσώρουχά της

Η Μάρτζερι Μπουθ ήταν αγαπημένη του Χίτλερ και των κορυφαίων Ναζί, όμως πίσω από τη λαμπρή καριέρα της έκρυβε ένα μεγάλο μυστικό, ήταν κατάσκοπος των Βρετανών.

Η Αγγλίδα μέτζο-σοπράνο Μάρτζερι Μπουθ είχε φτάσει στην κορυφή της όπερας όταν, το καλοκαίρι του 1933, προσκλήθηκε να τραγουδήσει στο Φεστιβάλ του Μπαϊρόιτ στη Βαυαρία.

Εκεί είχε την τιμή να κρατήσει το Άγιο Δισκοπότηρο στην όπερα «Πάρσιφαλ» του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Λίγο μετά το τέλος της παράστασης, ένα μπουκέτο κατακόκκινα τριαντάφυλλα έφτασε στο καμαρίνι της. Τα λουλούδια ήταν δεμένα με κόκκινη κορδέλα που έφερε πάνω της μια σβάστικα. Ο Αδόλφος Χίτλερ, ο οποίος είχε αναλάβει την καγκελαρία της Γερμανίας την ίδια χρονιά, ήταν λάτρης της κλασικής μουσικής και ιδιαίτερα του Βάγκνερ. Πολύ σύντομα, η Μπουθ έγινε μία από τις αγαπημένες τραγουδίστριές του.

Η ιδιαίτερη μεταχείριση από τους Ναζί

Η φήμη της στη Γερμανία συνεχώς μεγάλωνε και μαζί της η εύνοια της ναζιστικής ηγεσίας. Όταν νοσηλεύτηκε μετά τις εμφανίσεις της στο «Πάρσιφαλ» και στο «Λυκόφως των Θεών» στο Φεστιβάλ του 1934, ο Χίτλερ έδωσε εντολή στο προσωπικό να μην την αφήνει από τα μάτια του. Παράλληλα, ο Χέρμαν Γκέρινγκ και ο Γιόζεφ Γκέμπελς έστειλαν τις ευχές τους για την ανάρρωσή της. Το 1936 υπέγραψε συμβόλαιο με την Όπερα του Βερολίνου και την ίδια χρονιά παντρεύτηκε τον Γερμανό ακαδημαϊκό Έγκον Στρομ.

Η καριέρα της βρισκόταν στο απόγειό της, την ώρα που η Γερμανία βυθιζόταν ολοένα περισσότερο στον ναζισμό. Όταν επέστρεψε από περιοδεία στην Αγγλία το 1938, η κατάσταση στη Γερμανία είχε αλλάξει δραματικά. Ο σύζυγός της είχε αρχίσει να εργάζεται ως σχολιαστής σε ναζιστικό κρατικό ραδιοφωνικό δίκτυο που ελεγχόταν από τον Γκέμπελς. Το 1939, μετά την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία και την έναρξη του πολέμου με τη Βρετανία, η Μπουθ είχε αποκτήσει γερμανική υπηκοότητα μέσω του συζύγου της. Ωστόσο, η ίδια δεν είχε πάψει να αισθάνεται Βρετανίδα και καθώς ο πόλεμος εξαπλωνόταν στην Ευρώπη, αποφάσισε να αξιοποιήσει τις υψηλές γνωριμίες της προς όφελος των Συμμάχων. Η Μπουθ άρχισε να συγκεντρώνει πληροφορίες για τα σχέδια των Γερμανών και να τις μεταφέρει στη βρετανική πλευρά.

Η «κατάσκοπος των εσωρούχων»

Η δράση της ήταν τόσο ασυνήθιστη που απέκτησε το προσωνύμιο «Knicker Spy», δηλαδή «κατάσκοπος των εσωρούχων». Έκρυβε μηνύματα με ευαίσθητες πληροφορίες για τις επόμενες κινήσεις των δυνάμεων του Άξονα στα εσώρουχά της, μεταφέροντάς τα στους Συμμάχους χωρίς να κινεί υποψίες. Καθοριστικό ρόλο στην κατασκοπευτική της δράση έπαιξε ο Βρετανός αξιωματικός Τζον Μπράουν, τον οποίο γνώρισε όταν τραγουδούσε για Βρετανούς αιχμαλώτους πολέμου. Ο Μπράουν την αναγνώρισε αμέσως και κατάλαβε ότι μια τόσο γνωστή γυναίκα, που μπορούσε να κινείται στους κύκλους των Ναζί χωρίς να προκαλεί υποψίες, αποτελούσε πολύτιμο πλεονέκτημα για τους Συμμάχους.

Οι δυο τους άρχισαν να οργανώνουν συναντήσεις με άλλους Συμμάχους κατασκόπους στο διαμέρισμά της, παρουσιάζοντάς τες ως απλά δείπνα. Εκεί, στρατιωτικοί αποκάλυπταν πληροφορίες για τα επόμενα σχέδια του Χίτλερ. Μετά την απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ το 1944, η επιτήρηση στη Γερμανία έγινε ακόμη αυστηρότερη. Παρά τον κίνδυνο, η Μπουθ συνέχισε τη δράση της. Κάποια στιγμή, μάλιστα, κινήθηκε νύχτα στους χώρους του παλατιού Τσέτσιλιενχοφ, όπου έθαψε έγγραφα του Μπράουν για να μην εντοπιστούν.

Σε μια άλλη περίπτωση, πρόσκληση στα γενέθλια του Χίτλερ τής επέτρεψε να δει από κοντά την παρουσίαση του Tiger, ενός από τα πιο ισχυρά και τρομακτικά γερμανικά άρματα μάχης. Η Μπουθ κατάφερε να απομνημονεύσει τις τεχνικές προδιαγραφές του μετατρέποντάς τες νοητά σε μουσική. Στη συνέχεια μετέφερε τις πληροφορίες στον Μπράουν, ο οποίος τις κωδικοποίησε και τις έστειλε στις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Παράλληλα, η τραγουδίστρια έκρυβε στο σπίτι της μια Εβραία γυναίκα και χρησιμοποιούσε τον χώρο της για να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη Γερμανία.

Η Γκεστάπο την συνέλαβε

Η διπλή ζωή της λίγο έλειψε να αποκαλυφθεί, καθώς στις αρχές του 1945, η Μπουθ συνελήφθη και ανακρίθηκε από τη Γκεστάπο, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι συνεργαζόταν με τους Βρετανούς. Αφέθηκε ελεύθερη λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Ωστόσο, η περιπέτεια δεν τελείωσε εκεί, υποχρεώθηκε να παρουσιάζεται δύο φορές τον μήνα στα κεντρικά της Γκεστάπο για ανάκριση, με την απειλή ότι θα σταλεί σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Παρά τον κίνδυνο, δεν σταμάτησε να παρέχει πληροφορίες στους Βρετανούς. Μετά το τέλος του πολέμου, η Μπουθ επέστρεψε στη Βρετανία και κατέθεσε εναντίον ανθρώπων που είχαν αυτομολήσει, οι οποίοι αργότερα καταδικάστηκαν για εσχάτη προδοσία και εκτελέστηκαν.

Ωστόσο, η ηρωική της δράση δεν της χάρισε την αναγνώριση που περίμενε. Οι λανθασμένες εντυπώσεις ότι είχε συνεργαστεί ή συναναστραφεί στενά με τους Γερμανούς έπληξαν σοβαρά την καριέρα της. Παρότι στην πραγματικότητα είχε διακινδυνεύσει τη ζωή της για να προδώσει τα στρατιωτικά τους μυστικά, μετά τον πόλεμο ελάχιστοι ήθελαν να την προσλάβουν. Η Μπουθ ταξίδεψε τελικά στη Νέα Υόρκη, ελπίζοντας να ξαναβρεί τη θέση της στη σκηνή, όμως το 1952 πέθανε από καρκίνο. Δεν έλαβε ποτέ επίσημη αναγνώριση για τις υπηρεσίες της προς τη Βρετανία, αν και μετά τον θάνατό της διατυπώθηκαν αιτήματα για να τιμηθεί.