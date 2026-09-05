Τροχαίο στην Αλεξάνδρας: Η 29χρονη κινηματογραφίστρια Μαρία Τσιώλη ανάμεσα στα θύματα

Η νεαρή σκηνοθέτιδα ήταν ένα από τα θύματα του πολύνεκρου τροχαίου στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, με την οικογένεια και τους συνεργάτες της να θέλουν να πραγματοποιήσουν την τελευταία της ταινία, «Πέρασμα»

Η 29χρονη κινηματογραφίστρια Μαρία Τσιώλη ήταν ανάμεσα στα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες της. Η νεαρή δημιουργός είχε ήδη διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία στον χώρο του κινηματογράφου, με το έργο της να έχει παρουσιαστεί και σε σημαντικές διοργανώσεις.

Η ταινία «Πέρασμα» που ήθελε να γυρίσει στα Άγραφα

Το ερχόμενο φθινόπωρο, η Μαρία Τσιώλη σχεδίαζε να ξεκινήσει τα γυρίσματα της νέας της ταινίας, με τίτλο «Πέρασμα». Η παραγωγή ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στα Άγραφα, με τα περισσότερα γυρίσματα να γίνονται στα Μεγάλα Βραγγιανά. Η ιστορία θα επικεντρωνόταν στη ζωή ενός έφηβου βοσκού που ζει στο χωριό. Παρά τον πρόωρο θάνατό της, η οικογένεια και οι συνεργάτες της επιθυμούν η ταινία να ολοκληρωθεί και να υλοποιηθεί σύμφωνα με το όραμα που είχε η ίδια για το έργο. Την πρόθεση αυτή γνωστοποίησε ο δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης, ο οποίος είχε συνομιλήσει με τη Μαρία Τσιώλη και τον παραγωγό Σπύρο Σκάνδαλο στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ταινίας.

«Υποσχόμαστε, αφού είναι και επιθυμία της μητέρας σου και των συνεργατών σου, να κάνουμε από τη μεριά μας ό,τι χρειαστεί και η ταινία να γυριστεί όπως ακριβώς τη σχεδίασες και την ονειρεύτηκες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στα 17

Η Μαρία Τσιώλη είχε ξεκινήσει από πολύ νεαρή ηλικία την πορεία της στον κινηματογράφο. Σε ηλικία μόλις 17 ετών έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με τη βραβευμένη ταινία μικρού μήκους «Victoria», συνεχίζοντας έκτοτε την καλλιτεχνική της διαδρομή.

Το 2024, η σπουδαστική ταινία μικρού μήκους «ΑΣΙΣΤ», που αποτέλεσε τη διπλωματική της εργασία για την αποφοίτησή της από τη Σχολή Λυκούργου Σταυράκου, συμμετείχε στο τμήμα «Μικρές Ιστορίες» του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθηνών «Νύχτες Πρεμιέρας».

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