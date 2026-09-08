Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Παραπέμπονται σε δίκη τέσσερις αστυνομικοί - Τι αναφέρει το βούλευμα

Τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη για θανατηφόρα έκθεση, σχεδόν δυόμισι χρόνια μετά τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών θα δικαστούν η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός του Αστυνομικού Τμήματος και ο τηλεφωνητής του κέντρου Άμεσης Δράσης, όλοι με την κατηγορία της θανατηφόρου εκθέσεως διά παραλείψεως για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα.

Σύμφωνα με το βούλευμα, οι κατηγορούμενοι είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να ενεργήσουν ώστε να αποτραπεί το μοιραίο αποτέλεσμα, κάτι που, όπως αναφέρεται, δεν έπραξαν, αφήνοντας την 28χρονη αβοήθητη λίγα μέτρα από το σημείο όπου είχε ζητήσει προστασία.

Οι ευθύνες που καταλογίζονται στους τέσσερις αστυνομικούς

Το δικαστικό συμβούλιο επισημαίνει ξεχωριστές παραλείψεις για τον καθένα.

Ο φρουρός του Τμήματος, σύμφωνα με το βούλευμα, δεν βρισκόταν σε ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως την προσέγγιση του πρώην συντρόφου της Κυριακής Γρίβα προς το σημείο όπου εκείνη βρισκόταν.

Η επόπτρια γνώριζε ότι η νεαρή γυναίκα είχε αναφέρει τον φόβο της και είχε ζητήσει αστυνομική συνδρομή, ωστόσο δεν προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες ούτε καθοδήγησε την αξιωματικό υπηρεσίας.

Η ίδια η αξιωματικός, σύμφωνα με το βούλευμα, όφειλε να ειδοποιήσει το Κέντρο Άμεσης Δράσης για τον εντοπισμό του δράστη και να μεριμνήσει για τη διάθεση περιπολικού, το οποίο, μάλιστα, ήταν διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή στο Τμήμα.

Ανάλογες παραλείψεις αποδίδονται και στον τηλεφωνητή του κέντρου Άμεσης Δράσης, ο οποίος όφειλε να αξιολογήσει ως επείγον το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που του αναφέρθηκε και να το προωθήσει ως κάρτα υψηλής προτεραιότητας, ώστε να ενεργοποιηθούν άμεσα οι διαδικασίες εντοπισμού του δράστη και ασφαλούς μεταφοράς της Κυριακής Γρίβα. Με το ίδιο βούλευμα διατηρούνται οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί στους τέσσερις κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους.

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