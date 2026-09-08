Καιρός: Έρχεται ο «δολοφόνος του καλοκαιριού» – Πότε χτυπά την Ελλάδα η φθινοπωρινή εισβολή

Η παρατεταμένη παρουσία του «Θερμού Θόλου» (Heat Dome) που κράτησε την Ευρώπη σε συνθήκες καύσωνα τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου καταρρέει με πάταγο.

Απότομο και βίαιο τέλος στο παρατεταμένο καλοκαίρι βάζει ένα σπάνιας έντασης βαρομετρικό χαμηλό που ήδη σαρώνει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη. Οι μετεωρολογικοί χάρτες «κοκκινίζουν» από την ακραία αστάθεια, με τους επιστήμονες να κάνουν λόγο για ένα καιρικό σύστημα «δολοφόνο του καλοκαιριού» (summer-killer pattern), το οποίο αναμένεται να αλλάξει άρδην το σκηνικό και στη χώρα μας τα επόμενα 24ωρα.

Η παρατεταμένη παρουσία του «Θερμού Θόλου» (Heat Dome) που κράτησε την Ευρώπη σε συνθήκες καύσωνα τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου καταρρέει με πάταγο. Ένας πανίσχυρος πολικός αεροχείμαρρος από τον Βόρειο Ατλαντικό εισβάλλει στην ήπειρο, μεταφέροντας ασυνήθιστα ψυχρές αέριες μάζες.

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