Θρίλερ στην Κυψέλη: Παιδί βρήκε σακούλα με ανθρώπινα οστά στην Αλεπότρυπα
Μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Κυψέλης, έπειτα από τον εντοπισμό οστών που φαίνεται να ανήκουν σε άνθρωπο.
Η ανακάλυψη έγινε στην περιοχή Αλεπότρυπα, σε μικρή απόσταση από το τοπικό γήπεδο, προκαλώντας την άμεση επέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Το μακάβριο εύρημα και ο αποκλεισμός της περιοχής
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του newsit.gr, τα οστά βρέθηκαν τοποθετημένα μέσα σε μια σακούλα. Το αντικείμενο εντόπισε τυχαία ένα ανήλικο παιδί που κινούνταν στο σημείο, το οποίο ειδοποίησε αμέσως τους αστυνομικούς. Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν αμέσως τον χώρο, ώστε να διατηρηθεί ανέπαφη η σκηνή του συμβάντος.
Στο σημείο αναμένονται ειδικά κλιμάκια της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας καθώς και ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσουν επισταμένως τα ευρήματα. Πρώτος στόχος των ερευνών είναι να επιβεβαιωθεί επίσημα αν πρόκειται για ανθρώπινα οστά και, στη συνέχεια, να συλλεχθούν στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και στη διακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες βρέθηκαν εκεί.
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