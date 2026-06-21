Jeddah Tower: Ο πρώτος ουρανοξύστης που θα ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο ύψος

Η Jeddah Tower στη Σαουδική Αραβία θα ξεπεράσει τα 1.000 μέτρα ύψος, φιλοδοξώντας να γίνει το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο έως το 2028, που θα εκθρονίσει το Burj Khalifa .

Ο Jeddah Tower είναι ένας ουρανοξύστης που βρίσκεται υπό κατασκευή στην πόλη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας και έχει σχεδιαστεί ώστε να ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο ύψος (1.000 μέτρα), κατακτώντας τον τίτλο του ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο και αφήνοντας πίσω του το Burj Khalifa του Ντουμπάι.

Ο αρχιτέκτονας Άντριαν Σμιθ, ο οποίος σχεδίασε και το Burj Khalifa, εμπνεύστηκε από τους βλαστούς των φυτών της ερήμου που αναδύονται μέσα από την άμμο, συμβολίζοντας την ανάπτυξη και το μέλλον της Σαουδικής Αραβίας.

Ένα έργο-ρεκόρ που θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο

Το τελικό ύψος του πύργου παραμένει μυστικό για λόγους ανταγωνισμού, ωστόσο έχει σχεδιαστεί ώστε να ξεπερνά τα 1.000 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι τουλάχιστον 172 μέτρα ψηλότερος από τον σημερινό κάτοχο του παγκόσμιου ρεκόρ, το Burj Khalifa στο Ντουμπάι.

Για να υποστηριχθεί το τεράστιο βάρος της κατασκευής, τα θεμέλια περιλαμβάνουν 270 πασσάλους που φτάνουν σε βάθος 105 μέτρων στο έδαφος, όσο περίπου ένα κτίριο 30 ορόφων κάτω από την επιφάνεια. Το σκυρόδεμα στη βάση του πύργου έχει πάχος περίπου 5 μέτρα. Ο ουρανοξύστης θα διαθέτει μια πλατφόρμα παρατήρησης «στον ουρανό», τοποθετημένη σε ύψος περίπου 652 μέτρων. Αρχικά, ο κυκλικός αυτός χώρος διαμέτρου 30 μέτρων προοριζόταν να λειτουργήσει ως ελικοδρόμιο, ωστόσο ο σχεδιασμός τροποποιήθηκε και μετατράπηκε σε μια μοναδική πανοραμική βεράντα.

Σχεδιασμός που αντιμετωπίζει τους ισχυρούς ανέμους

Ο σχεδιασμός με τα «τρία πέταλα» δεν εξυπηρετεί μόνο αισθητικούς σκοπούς, αλλά και λειτουργικούς. Η τριγωνική μορφή του κτιρίου και οι διαφοροποιήσεις στη διατομή κάθε ορόφου βοηθούν στο να «αποπροσανατολίζουν» τον άνεμο, μειώνοντας τα πλευρικά φορτία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν επικίνδυνες ταλαντώσεις.

Υπολογίζεται ότι για την κατασκευή θα χρησιμοποιηθούν περίπου 80.000 τόνοι χάλυβα. Για λόγους σύγκρισης, πρόκειται για ποσότητα σχεδόν δέκα φορές μεγαλύτερη από εκείνη που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του Πύργου του Άιφελ.

Ξενοδοχείο, κατοικίες και εμπορικοί χώροι

Η Jeddah Tower δεν αποτελεί απλώς ένα αρχιτεκτονικό ορόσημο. Πρόκειται για ένα συγκρότημα μικτών χρήσεων που θα φιλοξενεί ξενοδοχείο Four Seasons, γραφεία, πολυτελή διαμερίσματα και εμπορικά καταστήματα, κατανεμημένα σε περισσότερους από 160 κατοικήσιμους ορόφους.

Ο πύργος αποτελεί το κεντρικό στοιχείο ενός αναπτυξιακού έργου ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γνωστού ως Jeddah Economic City. Πρόκειται για μια αστική ανάπτυξη έκτασης 5,3 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, η οποία φιλοδοξεί να μετατρέψει την Τζέντα σε διεθνές οικονομικό και επιχειρηματικό κέντρο.

Επανεκκίνηση μετά χρόνια καθυστερήσεων

Ύστερα από χρόνια στασιμότητας, καθώς οι εργασίες είχαν διακοπεί το 2018 λόγω οικονομικών και πολιτικών προβλημάτων, το έργο επανεκκίνησε δυναμικά.

Στις αρχές του 2026, η κατασκευή είχε ήδη ξεπεράσει τον 80ό όροφο, ενώ η ολοκλήρωσή της αναμένεται το 2028. Όταν παραδοθεί, η Jeddah Tower θα αποτελέσει το πρώτο κτίριο στην ιστορία που θα υπερβεί το συμβολικό όριο του ενός χιλιομέτρου σε ύψος.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ