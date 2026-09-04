«Τις Κυριακές θα είμαι Ζητάς»: Οι στίχοι που τραγουδάμε μια ζωή λάθος

Μπορεί να τους έχουμε τραγουδήσει εκατοντάδες φορές, αλλά κάποιοι από τους πιο γνωστούς στίχους του ελληνικού τραγουδιού δεν είναι αυτοί που νομίζουμε

Πολλές φορές τραγουδάμε ένα τραγούδι με μεγάλη αυτοπεποίθηση για τους στίχους, μόνο και μόνο για να ανακαλύψουμε αργότερα πως ό,τι λέγαμε ήταν λάθος. Το πόσο γνωστό είναι ένα τραγούδι δεν έχει την παραμικρή σημασία, καθώς μερικά από τα πιο γνωστά ελληνικά τραγούδια, έχουν αποτυπωθεί στην συνείδηση του κόσμου με «λανθασμένους» στίχους.

Η εκπομπή «Studio στις 3» του ΣΚΑΙ μετέδωσε ένα ρεπορτάζ στο οποίο παρουσιάζονται μερικά πολύ γνωστά τραγούδια τα οποία ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, τα τραγουδάει με τον δικό του τρόπο.

Ρακιντζής, Μαρινέλλα, Χατζηγιάννης κ.α.

Μαρινέλλα - Γιατί Φοβάσαι

Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι ακούμε την Μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού να λέει «Πάρτο φεγγάρι και κάντο πέρα μου» όμως στην πραγματικότητα ο στίχος λέει, «βέρα μου».

Μιχάλης Χατζηγιάννης - Και θα χαθώ

Πολλοί μπορεί να νομίζουν ότι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είναι αστυνομικός της Ομάδας Ζ, αφού τον ακούν να λέει «Τις Κυριακές θα είμαι Ζητάς στις εκκλησιές». Όμως ο κανονικός στίχος λέει «θα με ζητάς στις εκκλησιές».

Γιάννης Πουλόπουλος - Καμαρούλα μια σταλιά

Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή. Πολλοί ακούνε «Καμαρούλα μια σταλιά, δύο επί τρία, όχι και λατρεία, δίχως και φιλιά», η αλήθεια είναι πως οι αρχικοί στίχοι, είναι «κόχη και λατρεία, τοίχος και φιλιά».

Πασχάλης - Παραδώσου λοιπόν

Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80, έρχεται από τον Πασχάλη με έναν στίχο που πολλοί ερμήνευσαν ως «τολμηρό». Συγκεκριμένα ο στίχος μπορεί να παρερμηνευτεί ως «Παραδώσου λοιπόν, πάρε φόρα μωρό μου», όταν κανονικά είναι «άνευ όρων μωρό μου»

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το ρεπορτάζ στο παρακάτω βίντεο με μερικά ακόμα τραγούδια που το κοινό τραγουδάει «λάθος»:

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