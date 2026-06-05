Το αρχιτεκτονικό θαύμα της Κίνας: Ο ψηλότερος οριζόντιος ουρανοξύστης που πατάει πάνω σε 4 κτίρια (vid)

Το «Crystal» αποτελεί ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό επίτευγμα, καθώς πρόκειται για έναν οριζόντιο ουρανοξύστη μήκους 300 μέτρων που βρίσκεται σε ύψος 250 μέτρων πάνω από το έδαφος.

Το «Crystal» είναι ο μεγαλύτερος και ψηλότερος οριζόντιος ουρανοξύστης στον κόσμο, με μήκος 300 μέτρα, ο οποίος στηρίζεται πάνω σε τέσσερις συμβατικούς ουρανοξύστες, 250 μέτρα πάνω από το έδαφος.

Βρίσκεται στη συμβολή των ποταμών Γιανγκτσέ και Γιαλίνγκ, σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της πολυσύχναστης πόλης Τσονγκτσίνγκ, και αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα αρχιτεκτονικά έργα που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ, ακόμη και για τα δεδομένα της Κίνας.

Προϋπολογισμός-μαμούθ: Ακόμη πιο απαιτητική η συναρμολόγησή του

Το έργο αναπτύχθηκε από την CapitaLand, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ακινήτων στην Ασία, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εξωτερική επένδυση απαιτούσε περίπου 3.000 γυάλινα πάνελ και γύρω στα 5.000 κομμάτια αλουμινίου, αλλά η πραγματική πρόκληση ήταν η συναρμολόγησή τους.

Ο οριζόντιος ουρανοξύστης των 300 μέτρων αποτελείται από επτά μεγάλα τμήματα, ορισμένα από τα οποία προκατασκευάστηκαν στο έδαφος πριν ανυψωθούν 250 μέτρα στον αέρα και συναρμολογηθούν με χρήση υδραυλικών συστημάτων υψηλής ακρίβειας. Τα υπόλοιπα τμήματα τοποθετήθηκαν απευθείας πάνω στους πύργους που το υποστηρίζουν.

Γνωρίζοντας ότι μόνο ο χαλύβδινος σκελετός του ψηλότερου οριζόντιου ουρανοξύστη στον κόσμο ζυγίζει 12.000 τόνους, νούμερο συγκρίσιμο με το βάρος του Πύργου του Άιφελ, μπορεί κανείς να εκτιμήσει την ευφυΐα των αρχιτεκτόνων και των μηχανικών που έκαναν αυτό το έργο πραγματικότητα.

Χώρος διαβίωσης και αναψυχής: Τι θα περιέχει ο οριζόντιος πύργος

Εκτός από το να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των τεσσάρων συμβατικών ουρανοξυστών που το υποστηρίζουν, το «Crystal» λειτουργεί επίσης ως κατοικήσιμος χώρος και χώρος αναψυχής.

Ένα από τα κύρια αξιοθέατά του είναι το Exploration Deck, ένα παρατηρητήριο 1.500 τετραγωνικών μέτρων με γυάλινο δάπεδο που προσφέρει εκπληκτική θέα στην Τσονγκτσίνγκ. Η αερογέφυρα διαθέτει επίσης roof gardens, μπαρ, εστιατόρια, χώρους εκδηλώσεων, ιδιωτική λέσχη, καθώς και δύο πισίνες μήκους 50 μέτρων.

Το «Crystal» αποδεικνύει πως οι ουρανοξύστες μπορούν να «αναπτυχθούν» όχι μόνο προς τα πάνω, αλλά και προς τα έξω.

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