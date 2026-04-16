Εγκαινιάστηκε ο τρίτος ψηλότερος ουρανοξύστης της Αφρικής: Είναι ορατός από απόσταση 50 χλμ

Εγκαινιάστηκε στο Μαρόκο ο τρίτος ψηλότερος ουρανοξύστης της Αφρικής, ο οποίος φέρει ισπανική «υπογραφή».

Το Μαρόκο παρουσίασε τον Πύργο «Μοχάμεντ ΣΤ΄», το τρίτο ψηλότερο κτίριο της αφρικανικής ηπείρου, σε τελετή εγκαινίων που πραγματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου με πρόεδρο τον διάδοχος του θρόνου Μουλάι Ελ Χασάν, συνοδευόμενο από άλλες αρχές και εκπροσώπους εταιρειών που συμμετείχαν στο έργο.

Ο πύργος, ύψους 250 μέτρων, έχει σχεδιαστεί από τον αρχιτέκτονα από την Κόρδοβα, Ραφαέλ ντε Λα-Οθ, σε συνεργασία με τον Μαροκινό αρχιτέκτονα Κακίν Μπαντζελούν, και αναπτύσσεται σε 22 ορόφους πάνω από μια βάση τεσσάρων επιπέδων στις όχθες του ποταμού Μπου Ρεγκρέγκ. Είναι ορατός από απόσταση 50 χιλιομέτρων , αποτελώντας το ψηλότερο κτίριο σε όλο το Μαρόκο και το τρίτο στην Αφρική.

Το έργο ξεκίνησε στις αρχές του 2019 με τελετή θεμελίωσης κατά την οποία τοποθετήθηκε ο «πρώτος λίθος» από τον βασιλιά του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ΄, από τον οποίο και πήρε το όνομά του.

Τα εμπόδια και οι αντιρρήσεις της UNESCO

Ωστόσο, κατά την αρχική φάση του έργου, η UNESCO εξέφρασε αντιρρήσεις, καθώς η τοποθεσία βρίσκεται στις εκβολές του Μπου Ρεγκρέγκ, όπου δεν υπήρχαν ποτέ κτίρια άνω των τριών ορόφων. Ο Μπου Ρεγκρέγκ είναι ένας από τους σημαντικότερους ποταμούς του Μαρόκου και εκβάλλει στον Ατλαντικό Ωκεανό στην πόλη της Ραμπάτ, λειτουργώντας ως φυσικό σύνορο μεταξύ της μαροκινής πρωτεύουσας και της γειτονικής πόλης Σαλέ.

Το εσωτερικό του κτιρίου θα φιλοξενεί ένα πολυτελές ξενοδοχείο που θα λειτουργεί υπό την επωνυμία Waldorf Astoria, χώρους γραφείων, πολυτελή διαμερίσματα, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια και μια πανοραμική πλατφόρμα παρατήρησης με θέα στην πρωτεύουσα και την κοιλάδα του Μπου Ρεγκρέγκ.

Μαζί με αυτές τις «υψηλού επιπέδου» υπηρεσίες, θα στεγαστούν και τα γραφεία της μαροκινής τράπεζας BMCE Bank, υπό την προεδρία του Οθμάν Μπεντζελούν, ο οποίος ηγείται και της χρηματοδότησης του έργου μέσω του επιχειρηματικού του ομίλου O Capital Group. Τον εσωτερικό σχεδιασμό των χώρων ανέλαβε η βελγική εταιρεία Flamant.

Με ισπανική υπογραφή

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ισπανού αρχιτέκτονα, «ο πύργος ξεχωρίζει για την καινοτόμο προσέγγισή του στη βιωσιμότητα, ενσωματώνοντας ένα ευρύ φάσμα λύσεων ενεργειακής αποδοτικότητας». Ως παράδειγμα βιωσιμότητας, επισημαίνεται η νότια όψη του κτιρίου, η οποία διαθέτει 1.800 τετραγωνικά μέτρα φωτοβολταϊκών πάνελ, ενώ επιπλέον 2.200 τετραγωνικά μέτρα έχουν εγκατασταθεί στην οροφή της βάσης.

Ο Ραφαέλ ντε Λα-Οθ είναι αρχιτέκτονας από την Κόρδοβα, απόφοιτος της Ανώτατης Τεχνικής Σχολής Αρχιτεκτονικής της Μαδρίτης και κάτοχος μεταπτυχιακού MDI από το Πολυτεχνείο της Μαδρίτης. Παράλληλα, εργάζεται ως επισκέπτης καθηγητής σε διάφορα πανεπιστήμια και έχει συμμετάσχει στο συντακτικό συμβούλιο του περιοδικού Arquitectura. Έχει υλοποιήσει έργα αστικού σχεδιασμού σε χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Ντε Λα-Οθ έχει λάβει αρκετά βραβεία, μεταξύ των οποίων το Averroes de Oro στις Καλές Τέχνες το 2010 και τη Διάκριση COAM 2010 για το έργο των αρχιτεκτόνων, που απονέμεται από το Επίσημο Σώμα Αρχιτεκτόνων της Μαδρίτης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ