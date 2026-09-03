Η Σάντρα Μπούλοκ «βρέθηκε» ξανά στο διάστημα: Είδε εξωγήινους και το αποδεικνύει με κυβερνητικά έγγραφα

Η Σάντρα Μπούλοκ υποστηρίζει ότι είδε ένα παράξενο φαινόμενο στον ουρανό πριν από χρόνια και τώρα αισθάνεται «δικαιωμένη».

Η Σάντρα Μπούλοκ υποστηρίζει ότι πλέον δεν αισθάνεται «σαν τρελή», καθώς όπως λέει, κυβερνητικά έγγραφα φαίνεται να επιβεβαίωσαν την εμπειρία της με ένα UFO.

Μιλώντας στο podcast NGL with Kylie, η 62χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι είχε δει ένα παράξενο φαινόμενο στον ουρανό κατά τη διάρκεια γυρισμάτων στο Σεν Μαρτέν. Όπως είπε, η εμπειρία ήταν τόσο ασυνήθιστη που προτίμησε να μη μιλήσει δημόσια γι’ αυτήν μέχρι να δημοσιοποιηθούν σχετικά κυβερνητικά έγγραφα.

Η τραγική ειρωνεία της υπόθεσης είναι πως η Μπούλοκ μαζί με τον Τζωρτζ Κλούνεϊ είχαν πρωταγωνιστήσει το 2013 στην ταινία "Gravity", ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας που αφηγείται την ιστορία δύο αστροναυτών που επιζούν μετά από την καταστροφή ενός διαστημικού σταθμού και εγκλωβίζονται στο διάστημα.

«Είδα πέντε φώτα να ενώνονται»

Η Μπούλοκ περιέγραψε πως βρισκόταν στην παραλία μαζί με μια παρέα, όταν παρατήρησε ένα μικρό φωτεινό σημείο στον ουρανό, το οποίο αρχικά πίστεψε ότι ήταν δορυφόρος, αλλά στην συνέχεια, ένα δεύτερο φως εμφανίστηκε από διαφορετική κατεύθυνση και πλησίασε το πρώτο. Ακολούθησαν ακόμη τρία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συνολικά πέντε φωτεινά σημεία.

«Όλα μαζί ενώθηκαν. Και ξαφνικά απογειώθηκαν», περιέγραψε η ηθοποιός, προσθέτοντας ότι κοίταξε γύρω της για να δει αν κάποιος άλλος είχε παρατηρήσει το ίδιο. Σύμφωνα με την ίδια, αργότερα δημοσιοποιήθηκαν κυβερνητικά έγγραφα που περιέγραφαν τον ίδιο σχηματισμό, τον οποίο φέρεται να είχαν παρατηρήσει και πιλότοι, γεγονός που την έκανε να νιώσει δικαιωμένη.

«Νομίζω ότι είναι ήδη εδώ»

Η εμπειρία φαίνεται πως επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει πλέον το ενδεχόμενο ύπαρξης εξωγήινης ζωής και δήλωσε ότι πιστεύει πως οι εξωγήινοι μπορεί να βρίσκονται ήδη στη Γη. «Νομίζω ότι είναι εδώ. Θα το ήθελα. Νομίζω ότι είναι εδώ, μας παρακολουθούν και γελούν. Αλλά είναι αόρατοι», είπε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα έγγραφα στα οποία αναφέρθηκε, ενώ η αφήγησή της αφορά την δική της ερμηνεία ενός περιστατικού που η ίδια θεωρεί ως πιθανή θέαση UFO.

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