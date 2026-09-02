Η Nicki Minaj μπαίνει σε reality του Λευκού Οίκου με έπαθλο $1 εκατ.: Ο Trump την φέρνει ξανά στην τηλεόραση

Η Nicki Minaj ετοιμάζεται να ξανακαθίσει στην καρέκλα του κριτή, μόνο που αυτή τη φορά το reality δεν έχει σχέση με τη μουσική. Η 43χρονη σταρ συμμετέχει σε νέα τηλεοπτική παραγωγή της κυβέρνησης Trump.

Η Nicki Minaj επιστρέφει στην τηλεόραση, αυτή τη φορά ως κριτής σε νέο reality διαγωνισμό της κυβέρνησης Donald Trump.

Η 43χρονη ράπερ και πρώην κριτής του American Idol θα συμμετάσχει στο The Million Dollar Pitch Competition, μια πρωτοβουλία της αμερικανικής Small Business Administration (SBA). Το format θυμίζει συνδυασμό Shark Tank και The Apprentice: πέντε μικρές επιχειρήσεις από όλη τη χώρα θα παρουσιάσουν τις ιδέες και τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, διεκδικώντας μέρος ενός χρηματικού επάθλου ύψους 1 εκατ. δολαρίων.

Η Minaj επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της μέσω X, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία με την πρωτοβουλία του Λευκού Οίκου.

Στο πλευρό της στην κριτική επιτροπή θα βρίσκονται ο διαχειριστής private equity Grant Cardone και ο συνιδρυτής της Airbnb, Joe Gebbia, ο οποίος υπηρετεί ως Chief Design Officer των ΗΠΑ, ενώ την παρουσίαση θα αναλάβει ο ηθοποιός Dean Cain, γνωστός από τον ρόλο του Superman στη σειρά Lois & Clark.

Ένα ακόμη reality-style project της κυβέρνησης Trump

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου στην Ουάσινγκτον και αποτελεί μία ακόμη τηλεοπτική παραγωγή reality-style που λανσάρεται κατά τη δεύτερη θητεία του Trump, μετά το The Great American Road Trip του υπουργείου Μεταφορών.

The Trump administration is bringing a $1M small-business pitch competition to Washington next month.



Nicki Minaj, Grant Cardone and Airbnb co-founder Joe Gebbia will judge the five finalists, with Dean Cain hosting.



The Sept. 18 event will award $400K to the winner, with every… pic.twitter.com/gPhAerzgVR August 31, 2026

Πριν από την πολιτική του καριέρα, ο Trump είχε παρουσιάσει για 15 σεζόν τα The Apprentice και The Celebrity Apprentice. Η συμμετοχή της Minaj έρχεται μετά τις δημόσιες εμφανίσεις της υπέρ του προέδρου και τις επανειλημμένες δηλώσεις στήριξής της στις πολιτικές του. Νωρίτερα το καλοκαίρι, ο Trump είχε μάλιστα επαινέσει δημόσια την τραγουδίστρια σε γεύμα στον Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντάς την ιδιαίτερα «σεβαστή» και «σπουδαία».