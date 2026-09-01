Ο σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει το «μυστικό» της σχέσης τους

Ο σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον, Τζιμ Κέρτις, μίλησε για τη σχέση τους, αλλά και για το πώς διαχειρίζονται τους καβγάδες τους.

Η Τζένιφερ Ανιστον και ο Τζιμ Κέρτις είναι από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Hollywood. Οι δυο τους έχουν μια όμορφη σχέση και έχουν καταφέρει να την προστατεύσουν αρκετά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο υπνοθεραπευτής ξεκίνησε να βγαίνει με την πρωταγωνίστρια της σειράς “Friends” πριν από ενάμιση χρόνο και πρόσφατα μίλησε για τη σχέση τους κατά την εμφάνισή του στις 31 Αυγούστου στην εκπομπή “The Jamie Kern Lima Show”.

Εκεί αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη χρήση της προσευχής “Hoʻoponopono” στις ομαδικές συνεδρίες θεραπείας που πραγματοποιεί. «Λυπάμαι. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Ευχαριστώ. Σ' αγαπώ», είπε ο 50χρονος Τζιμ Κέρτις, επαναλαμβάνοντας το δημοφιλές χαβανέζικο μάντρα.

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