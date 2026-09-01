Η Miley Cyrus αλλάζει το καλλιτεχνικό της όνομα: Η αρχή μιας «νέας εποχής»

Δεκαεννέα χρόνια μετά το «See You Again», η Miley φαίνεται να κάνει πράξη έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς στίχους της: είναι πλέον απλώς… Miley. Οι fans ήδη μιλούν για μια «αναγέννηση» και νέα μουσική.

Η Miley Cyrus φαίνεται πως ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, αφήνοντας προσωρινά στην άκρη το επίθετό της. Την Κυριακή 30 Αυγούστου, η τραγουδίστρια άλλαξε την επίσημη ιστοσελίδα της από mileycyrus.com σε mileyofficial.com, ενώ λίγο αργότερα έκανε αντίστοιχη αλλαγή και στο Instagram, όπου εμφανίζεται πλέον απλώς ως @miley.

Η αλλαγή συνοδεύτηκε από μια νέα φωτογραφία με έντονο κόκκινο φόντο και τη λεζάντα «MILEY.», προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της. Πολλοί θεωρούν ότι οι κινήσεις αυτές σηματοδοτούν μια νέα μουσική εποχή, ενώ κάποιοι κάνουν ήδη λόγο για νέο άλμπουμ ή περιοδεία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για κανένα από τα δύο.

«Just being Miley»

Η επιλογή έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το επώνυμο Cyrus συνδέεται άμεσα με τον πατέρα της, τον τραγουδιστή της country Billy Ray Cyrus. Η Miley είχε μάλιστα εξετάσει το ενδεχόμενο να το εγκαταλείψει ήδη από το 2013, εξηγώντας ότι ήθελε να απομακρυνθεί από την εικόνα του παιδιού-σταρ της τηλεόρασης. Τώρα, οι fan υποδέχονται με ενθουσιασμό τη νέα εικόνα της, χαρακτηρίζοντας την αλλαγή ως «το πιο Miley πράγμα που έχει κάνει ποτέ».

Και υπάρχει ένας ακόμη λόγος που η κίνηση μοιάζει συμβολική: 19 χρόνια μετά το ντεμπούτο της με το «See You Again», η Miley φαίνεται να ταιριάζει πλέον απόλυτα με έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς στίχους της: «She's just being Miley».

Αν η αλλαγή ονόματος αποτελεί πράγματι την αρχή μιας νέας μουσικής εποχής, μένει να φανεί.

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