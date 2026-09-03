Μανάτος 468 κιλών επέζησε από 34 συγκρούσεις με σκάφη: Νέα μέτρα για την προστασία του

Ο «Άστρο», ένας μανάτος 468 κιλών που έχει επιζήσει από 34 συγκρούσεις με σκάφη, προστατεύεται πλέον με αυστηρότερα μέτρα στις ακτές της Βραζιλίας.

Ο μανάτος «Άστρο», ηλικίας περίπου 35 ετών και βάρους 468 κιλών, βρίσκεται πλέον υπό αυστηρότερο καθεστώς προστασίας, μετά τις 34 καταγεγραμμένες συγκρούσεις του με σκάφη.

Η πιο σοβαρή ήταν τον Φεβρουάριο του 2026, όταν προπέλα σκάφους του προκάλεσε πέντε βαθιά τραύματα, ένα από τα οποία είχε μήκος 22 εκατοστά και βάθος 6 εκατοστά, προκαλώντας σοβαρή φλεγμονή και κίνδυνο για τη ζωή του.

Υποχρεωτικά προστατευτικά στις προπέλες από τον Οκτώβριο

Με δικαστική απόφαση επιβάλλεται πλέον η χρήση ειδικών προστατευτικών στις προπέλες των σκαφών στις περιοχές όπου κινείται ο «Άστρο». Τα προστατευτικά, γνωστά ως «κλωβοί», περιορίζουν την άμεση επαφή της προπέλας με ζώα και κολυμβητές. Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές θα ενημερώσουν τους ιδιοκτήτες των σκαφών. Παράλληλα, προβλέπεται αυστηρότερη επιτήρηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και τήρηση των ορίων ταχύτητας, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες και κατά την τουριστική περίοδο.

Οι συγκρούσεις με σκάφη δεν αποτελούν τη μοναδική απειλή για τον «Άστρο». Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τουρίστες και κολυμβητές έχουν επιχειρήσει να τον αγκαλιάσουν, να ανέβουν πάνω του και να τον φιλήσουν. Έχουν επίσης καταγραφεί περιστατικά ανθρώπων που του προσφέρουν αναψυκτικά, νερό ή ακόμη και μπύρα, ενώ άλλοι προσπαθούν να τον προσεγγίσουν για να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο. Οι αρχές προειδοποιούν ότι τέτοιες συμπεριφορές μπορούν να κάνουν το ζώο να χάσει τον φυσικό φόβο του απέναντι στους ανθρώπους και να πλησιάζει συχνότερα προβλήτες και σκάφη, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο νέων τραυματισμών.

Ο «Άστρο» σύμβολο ανθεκτικότητας

Ο μανάτος είναι ένα μεγάλο, υδρόβιο θηλαστικό που ανήκει στην τάξη των σειρηνοειδών και συχνά αποκαλείται «θαλάσσια αγελάδα». Είναι αργοκίνητο, ήρεμο και μη επιθετικό ζώο, ενώ μπορεί να ζυγίζει από 500 κιλά έως και έναν τόνο. Έχει χαρακτηριστική πλατιά ουρά που θυμίζει κουπί και τρέφεται κυρίως με υδρόβια φυτά. Ο «Άστρο» διασώθηκε ως νεογέννητος το 1991 στην πολιτεία Σεαρά και τρία χρόνια αργότερα έγινε ο πρώτος θαλάσσιος μανάτος που επανεντάχθηκε με επιτυχία στη φύση στη Βραζιλία.

Έκτοτε, περίπου 50 ακόμη μανάτοι έχουν απελευθερωθεί στο φυσικό τους περιβάλλον, μεταξύ των οποίων και η «Λούα», που έχει συνδεθεί με τον «Άστρο». Πλέον, οι αρμόδιες αρχές καλούνται να εφαρμόσουν μέτρα σήμανσης στις παραλίες και τα λιμάνια, να ενημερώνουν τους επισκέπτες για την παρουσία του και να απαγορεύουν την επαφή, τη σίτιση και την παροχή ποτών στο ζώο.

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