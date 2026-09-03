Το βίντεο με το οποίο ο επιτήδειος εξαπάτησε γυναίκα στην Πάτρα: «Ζήτησα βοήθεια από τον κ. Ρονάλντο»

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε γυναίκα στην Πάτρα με απατεώνα που εμφανίστηκε με τη βοήθεια του ΑΙ ως Κριστιάνο Ρονάλντο και της πήρε 100 ευρώ μέσω IRIS.

Γυναίκα στην Πάτρα πίστεψε πως συνομιλούσε επί ένα μήνα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος την πήρε και βιντεοκλήση, καταλήγοντας να του στείλει 100 ευρώ με IRIS!

Η επικοινωνία ξεκίνησε αρχικά μέσω του διαδικτύου, όπου ο δράστης προσποιήθηκε τον Πορτογάλο σούπερ σταρ. Προκειμένου να κάμψει κάθε αμφιβολία της γυναίκας και να αποδείξει την «ταυτότητά» του, ο απατεώνας χρησιμοποίησε βιντεοκλήση με βίντεο που είχε δημιουργηθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Ο επιτήδειος ισχυρίστηκε πως ήθελε να τη βοηθήσει οικονομικά μέσω του φιλανθρωπικού του έργου.

Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη της με το παραποιημένο οπτικοακουστικό υλικό, ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει χρηματικό ποσό από τη γυναίκα, η οποία πίστευε μέχρι τέλους ότι συνέδραμε σε μια διαδικασία που σχετιζόταν με τον γνωστό αθλητή.

Το βίντεο που εξαπάτησε το θύμα

«Κύριε, κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου, μην μου φέρεστε σαν κλέφτη, ντάξει;», έλεγε ο «Κριστιάνο Ρονάλντο» σε ένα από τα βίντεο που έστειλε στο θύμα του και κατάφερε, έτσι, να της αποσπάσει 100 ευρώ μέσω IRIS.

«Ήταν μια συνομιλία για ένα μήνα και ζήταγα βοήθεια επειδή είχα κάποια προβλήματα για να με βοηθήσει ο κ. Ρονάλντο. Μου ζήτησε 50 ευρώ για να κάνει τη νομιμοποίηση, είπα εγώ να τα στείλω αλλά δυστυχώς ήθελε κάρτα», είπε στον ΣΚΑΪ η γυναίκα.

Ο επιτήδειος μετέπειτα ζήτησε άλλα 50 ευρώ λέγοντας στο θύμα του να πάει στην τράπεζα ώστε να εκταμιεύσει το ποσό που της κατέθεσε στον λογαριασμό της: «Περίμενα στην τράπεζα και μου έλεγε "περιμένετε μισή ώρα κυρία μου, τώρα θα γίνει η κατάθεση" και μετά με σύνδεσε με τον Διευθυντή της τράπεζα και μου είπε "κυρία μου αν δεν στείλετε το λιγότερο από 500 ευρώ, για εσάς σας κάνει χάρη ο κ. Ρονάλντο 300 ευρώ, δεν σας κάνουμε την κατάθεση"».

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