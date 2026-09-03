Το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση - Ή μήπως όχι...; (vid)

Το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση είναι γεγονός!

Ώρα 6:57 το πρωί, 3 Σεπτεμβρίου 2026. Το πρώτο τρένο με 100% τηλεδιοίκηση ξεκινάει από τον Σταθμό Λαρίσης για να καταλήξει στη Θεσσαλονίκη.

Η κυβέρνηση, μέσω του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, κάνει λόγο πώς όλα λειτουργούν στον απόλυτο βαθμό. Είναι έτσι όμως...;

Λειτουργεί η τηλεδιοίκηση στο 100%;

Το τμήμα όπου είχε υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές από την κακοκαιρία «Ντάνιελ» στον θεσσαλικό κάμπο, Δομοκός - Λάρισα (μήκους περίπου 50 χιλιομέτρων) επισκευάστηκε και λειτουργεί πλέον κανονικά.

Όμως, μηχανοδηγοί επισημαίνουν πως υπάρχει ένα πολύ μικρό κομμάτι, περίπου 25 χιλιομέτρων, στο τμήμα Παλαιοφάρσαλος - Δομοκός, όπου οι εργασίες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.

Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν τη θέση των αμαξοστοιχιών σε πραγματικό χρόνο μέσω της ιστοσελίδας railway.gov.gr, με ακρίβεια ενός δευτερολέπτου και πέντε εκατοστών, όπως είχε προαναγγείλει ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η προαναγγελία Κυρανάκη για το «100% τηλεδιοίκηση»: «Είπαμε 15 μήνες, παραδόθηκε σε 15 μήνες»

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είχε προαναγγείλει αυτή την εξέλιξη: «Όπως είχαμε δεσμευθεί, από αυτήν την εβδομάδα το Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα λειτουργεί με 100% τηλεδιοίκηση. Υπάρχει ήδη στο υπουργείο Μεταφορών το σχετικό έγγραφο, η βεβαίωση παράδοσης και παραλαβής του έργου».

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Κυβέρνησης υπογράμμισε ιδιαίτερα την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, σημειώνοντας πως πρόκειται για την πρώτη σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο που ολοκληρώνεται ακριβώς στον συμφωνημένο χρόνο: «Είχαμε πει 15 μήνες και ολοκληρώθηκε σε 15 μήνες. Είναι η πρώτη φορά που σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο παραδίδεται στην ώρα της».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα κέντρα ελέγχου σηράγγων, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν υπήρχαν «τυφλά σημεία», στα οποία δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει συνεχής εποπτεία της θέσης των τρένων: «Έμπαινε το τρένο μέσα στη σήραγγα και δεν γνώριζες πού βρίσκεται. Υπήρχε μια τεράστια έλλειψη δικλείδων ασφαλείας. Σήμερα υπάρχουν κέντρα ελέγχου σηράγγων».

«Ανέλαβα εν μέσω συλλαλητηρίων, με ένα εκατομμύριο ανθρώπους στους δρόμους, και έδωσα στους γονείς αυτή την υπόσχεση. Την τήρησα», κατέληξε.

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