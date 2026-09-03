Σοκ στις Άλπεις: Καβγάς μεταξύ ορειβατών σε στενή κορυφογραμμή σε υψόμετρο 3.000 μέτρων (vid)

Ένας ορειβατικός οδηγός στην Αυστρία βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων μετά από έντονο καβγά με ζευγάρι σε ύψος περίπου 3.000 μέτρων, με την υπόθεση να οδηγεί τελικά στη διακοπή της συνεργασίας του με τοπικό σύλλογο.

Ένας ορειβατικός οδηγός στην Αυστρία φέρεται να απομονώθηκε από την τοπική κοινότητα μετά από έντονο περιστατικό σε ύψος περίπου 3.000 μέτρων.

Σύμφωνα με την The Sun, βίντεο που ανέβασε στο Instagram ένα ζευγάρι από την Πολωνία καταγράφει τη στιγμή που κατέβαιναν από τις πλαγιές του Γκροσγκλόκνερ, της ψηλότερης κορυφής της Αυστρίας. Εκεί συνάντησαν τον άγνωστο οδηγό, ο οποίος συνοδευόταν από δύο πελάτες.

Σύμφωνα με την περιγραφή του άνδρα, είχε αφήσει επίτηδες απόσταση από την σύζυγό του όταν ο οδηγός φέρεται να μπήκε ανάμεσά τους για να περάσει. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι του είπε πως θα περάσει πρώτος, με τον οδηγό να απαντά πως, επειδή ήταν «ορειβατικός οδηγός», θα έπρεπε να αποδεχθεί τη συμπεριφορά του.

Η ένταση ξέφυγε στα 3.000 μέτρα

Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να κατεβαίνει με τη βοήθεια σχοινιού, ενώ ο οδηγός και οι πελάτες του περνούν από το σημείο. Ο σύζυγός της ακούγεται να ρωτά αν πρέπει να περάσει πρώτος, με τον οδηγό να απαντά αρνητικά και η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε.

Ο Πολωνός άνδρας φέρεται να έκανε άσεμνη χειρονομία και να αποκάλεσε τον οδηγό «ηλίθιο», με εκείνον να επιστρέφει προς το μέρος του και να του φωνάζει να συμπεριφέρεσαι σωστά.

Ο άνδρας επέκρινε στη συνέχεια τη συμπεριφορά του οδηγού, υποστηρίζοντας ότι ένας επαγγελματίας ορειβατικός οδηγός θα πρέπει να επιδεικνύει ευγένεια, σωστή κρίση και, κυρίως, να φροντίζει για την ασφάλεια όλων όσοι βρίσκονται στο βουνό.

Έρευνα της Αστυνομίας και διακοπή συνεργασίας

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media με πολλούς χρήστες να υποστηρίζουν ότι και οι δύο πλευρές είχαν ευθύνη για την ένταση, σημειώνοντας πως θα μπορούσε να είχε υπάρξει περισσότερη συνεννόηση.

Παράλληλα, τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό ενώ μετά την υπόθεση, η Ένωση Ορειβατικών Οδηγών του Kals φέρεται να διέκοψε τους δεσμούς της με τον καταγγελλόμενο οδηγό.

Οι σχολιαστές, πάντως, εστίασαν ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η αντιπαράθεση σημειώθηκε σε μια εκτεθειμένη και επικίνδυνη κορυφογραμμή, όπου ένα λάθος θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες.

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