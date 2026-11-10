Πολύνεκρη καραμπόλα στην Βουλγαρία: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε σύγκρουση 50 οχημάτων (vid)

Επιμέλεια:  Σπύρος Κορωνάκης
Πολύνεκρη καραμπόλα στην Βουλγαρία: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε σύγκρουση 50 οχημάτων (vid)
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Πολύνεκρη καραμπόλα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Τράκια της Βουλγαρίας, με περίπου 50 οχήματα να συγκρούονται μέσα σε πυκνή ομίχλη και τουλάχιστον 12 νεκρούς

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με τουλάχιστον 12 νεκρούς σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη νοτιοανατολική Βουλγαρία, όταν περίπου 50 οχήματα συγκρούστηκαν στον αυτοκινητόδρομο Τράκια, μέσα σε συνθήκες πυκνής ομίχλης.

Σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων ΒΤΑ, στην καραμπόλα ενεπλάκησαν αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία, με τη σύγκρουση να εκτείνεται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα, με τις εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής... Οχήματα είχαν συγκεντρωθεί σε μεγάλες συστάδες, ενώ αρκετά φορτηγά και αυτοκίνητα είχαν ανατραπεί, συνθλιβεί, βγει εκτός οδοστρώματος, ή ακόμα και πάρει φωτιά.

Τουλάχιστον 12 νεκροί και 27 τραυματίες

Ο περιφερειάρχης της περιοχής Γιαμπόλ, Γκεόργκι Τσαλάκοφ, δήλωσε στο πρακτορείο BTA ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ επιβεβαίωσε ότι στη μαζική σύγκρουση ενεπλάκησαν περίπου 50 οχήματα. Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του βουλγαρικού πρακτορείου, περίπου 27 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής.

Την κατάσταση στο σημείο περιέγραψε και ο αρχιεπιθεωρητής Τόντορ Μισίνεφ, από την Περιφερειακή Διεύθυνση του υπουργείου Εσωτερικών στο Γιαμπόλ. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «Nova TV», ανέφερε ότι ορισμένοι άνθρωποι παρέμεναν εγκλωβισμένοι μέσα στα οχήματά τους, τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα έχουν οι επιχειρήσεις διάσωσης και μόλις ολοκληρωθούν, θα ακολουθήσουν οι διαδικαστικές και ερευνητικές ενέργειες.

Οι αρχές επικεντρώνονται αρχικά στον απεγκλωβισμό και την παροχή βοήθειας στους επιβαίνοντες. Η διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πολύνεκρη καραμπόλα θα ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων διάσωσης.

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