Πολύνεκρη καραμπόλα στην Βουλγαρία: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε σύγκρουση 50 οχημάτων (vid)

Πολύνεκρη καραμπόλα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Τράκια της Βουλγαρίας, με περίπου 50 οχήματα να συγκρούονται μέσα σε πυκνή ομίχλη και τουλάχιστον 12 νεκρούς

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με τουλάχιστον 12 νεκρούς σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη νοτιοανατολική Βουλγαρία, όταν περίπου 50 οχήματα συγκρούστηκαν στον αυτοκινητόδρομο Τράκια, μέσα σε συνθήκες πυκνής ομίχλης.

Σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων ΒΤΑ, στην καραμπόλα ενεπλάκησαν αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία, με τη σύγκρουση να εκτείνεται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα, με τις εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής... Οχήματα είχαν συγκεντρωθεί σε μεγάλες συστάδες, ενώ αρκετά φορτηγά και αυτοκίνητα είχαν ανατραπεί, συνθλιβεί, βγει εκτός οδοστρώματος, ή ακόμα και πάρει φωτιά.

Tragedy in Bulgaria. 10 people have died and over 50 were injured in a series of major crashes involving around 50 vehicles on the Trakia motorway near Yambol. Dense fog caused extremely poor visibility. 😭 https://t.co/AYu4pjvqaL November 10, 2026

Τουλάχιστον 12 νεκροί και 27 τραυματίες

Ο περιφερειάρχης της περιοχής Γιαμπόλ, Γκεόργκι Τσαλάκοφ, δήλωσε στο πρακτορείο BTA ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ επιβεβαίωσε ότι στη μαζική σύγκρουση ενεπλάκησαν περίπου 50 οχήματα. Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του βουλγαρικού πρακτορείου, περίπου 27 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής.

BREAKING: November 10, 2026 - Several people died in a large-scale accident involving about 50 cars on the Trakia highway near the Bulgarian city of Yambol Source: Radio 999 BG / Facebook #BREAKING #BreakingNews #crash #accident #road #cars #Bulgaria https://t.co/WyroMdBsF1 November 10, 2026

Την κατάσταση στο σημείο περιέγραψε και ο αρχιεπιθεωρητής Τόντορ Μισίνεφ, από την Περιφερειακή Διεύθυνση του υπουργείου Εσωτερικών στο Γιαμπόλ. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «Nova TV», ανέφερε ότι ορισμένοι άνθρωποι παρέμεναν εγκλωβισμένοι μέσα στα οχήματά τους, τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα έχουν οι επιχειρήσεις διάσωσης και μόλις ολοκληρωθούν, θα ακολουθήσουν οι διαδικαστικές και ερευνητικές ενέργειες.

Οι αρχές επικεντρώνονται αρχικά στον απεγκλωβισμό και την παροχή βοήθειας στους επιβαίνοντες. Η διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πολύνεκρη καραμπόλα θα ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων διάσωσης.

Bulgaria, November 10, 2026 - Over 10 people died in a large-scale accident involving about 50 cars on the Trakia highway near the Bulgarian city of Yambol Source: Bulgarian News Agency - without sound https://t.co/YigrMa0F97 November 10, 2026

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