Πατέρας άφησε με μαξιλάρι και κουβέρτα την 6χρονη κόρη του να κοιμάται στην ουρά για να προλάβει κάρτες Pokémon

35χρονος πατέρας συνελήφθη στη Νότια Καρολίνα, καθώς εγκατέλειψε την 6χρονη κόρη του να κοιμάται μόνη στην ουρά πολυκαταστήματος για να εξασφαλίσει συλλεκτικές κάρτες Pokémon.

Ένα εξοργιστικό περιστατικό παιδικής αμέλειας σημειώθηκε στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, όταν 35χρονος πατέρας άφησε την 6χρονη κόρη του να κοιμάται στο πεζοδρόμιο έξω από κατάστημα Target στο Τσάρλεστον, προκειμένου να μην χάσει τη σειρά του για την αγορά νέων συλλεκτικών καρτών Pokémon.

Την εγκατέλειψε στη μέση της νύχτας

Σύμφωνα με την αστυνομία του Τσάρλεστον, ο John-Michael Dooley έφτασε έξω από το κατάστημα γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (6/11), όπου ήδη σχηματιζόταν ουρά από συλλέκτες. Αφού έδωσε στην 6χρονη κόρη του ένα μαξιλάρι και μια κουβέρτα για να κοιμηθεί στο έδαφος, αποχώρησε από το σημείο, αφήνοντας το ανήλικο παιδί εντελώς μόνο του ανάμεσα σε αγνώστους.

Περίπου μιάμιση ώρα αργότερα (γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα) άλλοι πολίτες που βρίσκονταν στην ουρά ανησύχησαν για την ασφάλεια του παιδιού και κάλεσαν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 35χρονο όταν εκείνος επέστρεψε αργότερα στο κατάστημα.

Εξεταζόμενος από τις αρχές, ο 35χρονος παραδέχθηκε ότι επέστρεψε στο σπίτι του, υποστηρίζοντας ότι άφησε την κόρη του έξω από το κατάστημα προκειμένου «να κρατήσει τη θέση του στην ουρά και να μην χάσει την ευκαιρία να αγοράσει τις κάρτες».

«Ο πατέρας ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι πήγε στο σπίτι του, αφήνοντας την κόρη του έξω από το Target ώστε να διατηρήσει τη σειρά του και να αποφύγει την απώλεια της ευκαιρίας αγοράς των καρτών», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας του Τσάρλεστον.

Στον Dooley απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη και επικίνδυνη συμπεριφορά απέναντι σε ανήλικο, ενώ οδηγήθηκε στο σωφρονιστικό κέντρο Al Cannon. Η εγγύηση για την αποφυλάκισή του ορίστηκε στα 40.000 δολάρια και η δικάσιμος ορίστηκε για τις 12 Δεκεμβρίου.

Το 6χρονο κορίτσι είναι καλά στην υγεία του και τέθηκε υπό καθεστώς έκτακτης προστατευτικής φύλαξης από τις αρμόδιες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας της Νότιας Καρολίνας.

Η νέα συλλογή καρτών Pokémon προκάλεσε τεράστια προσέλευση καταναλωτών σε ολόκληρη τη χώρα, με τις τιμές των πακέτων να ξεκινάνε από τα 5 δολάρια.

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