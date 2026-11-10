Πένθος με το... ζόρι στο Παλέρμο: Η μαφία έκλεισε δρόμους και καταστήματα για την κηδεία καταδικασμένου «νονού» (vid)

Κροτίδες, βεγγαλικά και μοτοσικλέτες συνόδευσαν τη νεκρική πομπή του Εμανουέλε Ρουμπίνο.

Έντονες αντιδράσεις και οργή προκάλεσε στο Παλέρμο της Σικελίας η πρωτοφανής επίδειξη ισχύος της μαφίας κατά τη διάρκεια της κηδείας του Εμανουέλε Ρουμπίνο. Έμποροι στην ιστορική αγορά Μπαλαρό αναγκάστηκαν να κατεβάσουν τα ρολά των καταστημάτων τους ως ένδειξη πένθους, ενώ η νεκρική πομπή συνοδεύτηκε από μοτοσικλέτες, κροτίδες και βεγγαλικά.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρική περιοχή της πόλης, με δρόμους να αποκλείονται και την κυκλοφορία να διακόπτεται, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και τουρίστες.

Το υποχρεωτικό πένθος στην αγορά Μπαλαρό

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, μέλη του οργανωμένου εγκλήματος απαίτησαν από τους επαγγελματίες της μεγαλύτερης λαϊκής αγοράς του Παλέρμο να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους την ώρα που περνούσε η νεκρική πομπή.

Η παρουσία μοτοσικλετών στην κεφαλή της πομπής, τα πυροτεχνήματα και η διακοπή της κυκλοφορίας μετέτρεψαν την κηδεία σε μια δημόσια επίδειξη δύναμης, με την τοπική κοινωνία να αντιδρά έντονα στην εικόνα επιβολής της μαφιόζικης εξουσίας στην καθημερινότητα της πόλης.

Ο Εμανουέλε Ρουμπίνο είχε καταδικαστεί σε 12 χρόνια κάθειρξη για την υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος μετανάστη από την Γκάμπια, η οποία σημειώθηκε το 2016.

Παράλληλα, είχε καταδικαστεί σε εννέα χρόνια φυλάκισης για εκβιασμούς και την επιβολή του λεγόμενου «μαφιόζικου φόρου προστασίας» σε αλλοδαπούς εμπόρους που διατηρούσαν μικρές επιχειρήσεις στο κέντρο του Παλέρμο.

Fuochi d'artificio e mercato chiuso per lutto. #Funerali show, nel quartiere #Ballarò a #Palermo, per Emanuele #Rubino, pluri-condannato per tentato omicidio ed estorsione. Tutto sotto gli occhi attoniti dei residenti. #Tg1 Giorgio Ruta https://t.co/Eyryu2jNdb — Tg1 (@Tg1Rai) November 9, 2026

Η αντίδραση του δημάρχου

Την έντονη δυσαρέσκειά του για τα γεγονότα εξέφρασε ο δήμαρχος του Παλέρμο, Ρομπέρτο Λαγκάλα.

«Η πόλη μας δεν μπορεί να δεχθεί ότι σε ολόκληρες περιοχές της υιοθετούνται συμπεριφορές εξαιτίας των οποίων οι πολίτες νιώθουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν σε συνθήκες ασφάλειας και ελευθερίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι μόλις ενημερώθηκε η δημοτική αστυνομία, οι δυνάμεις της κινητοποιήθηκαν άμεσα και απαγόρευσαν τη συνέχιση της πομπής.

November 9, in Palermo, Sicily, Italy 🇮🇹 Sometimes Sicily feels straight out of The Godfather: a Mafia boss’s funeral, a procession, shop shutters down, roaring scooters and fireworks The mayor called it unacceptable But it happened… https://t.co/jgsyOWIlJE — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) November 10, 2026

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