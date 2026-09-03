«Η ελευθερία πέθανε το 2026»: Αρνητικά σχόλια για το νόμισμα με το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έδωσε στην κυκλοφορία το αναμνηστικό νόμισμα του Ντόναλντ Τραμπ για την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας, προκαλώντας νέες αντιδράσεις για την επιλογή του σχεδιασμού.

Με αφορμή την 250η επέτειο από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, κυκλοφόρησε το νέο αναμνηστικό νόμισμα του ενός δολαρίου με το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ. Πριν όμως φτάσει ακόμα στα χέρια των συλλεκτών, το νόμισμα προκάλεσε αντιδράσεις για μια λεπτομέρεια στον σχεδιασμό του.

Στο νόμισμα απεικονίζεται το πρόσωπο του Τραμπ, ενώ πάνω από αυτό αναγράφεται η λέξη «Liberty» (Ελευθερία) και στο κάτω μέρος εμφανίζονται οι χρονολογίες 1776 και 2026, ενώ στο πλάι αναγράφεται το «In God We Trust».

«Η ελευθερία πέθανε το 2026»

Η συγκεκριμένη επιλογή έγινε αντικείμενο χλευασμού από επικριτές του Αμερικανού προέδρου, οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι δύο ημερομηνίες μπορούν να διαβαστούν σαν να σηματοδοτούν όχι μόνο τη γέννηση αλλά και τον θάνατο της ελευθερίας.

Η Κάθριν Ράμπελ, οικονομική συντάκτρια του The Bulwark, έγραψε ότι το νόμισμα απεικονίζει την γέννηση της ελευθερίας το 1776 και τον θάνατό της το 2026. Παρόμοια σχόλια εμφανίστηκαν και στο X, με χρήστες να γράφουν μεταξύ άλλων ότι «η ελευθερία πέθανε το 2026» και να ειρωνεύονται την παρουσία του Τραμπ στο νόμισμα.

Οι αντιδράσεις για την τιμή

Κριτική υπήρξε και για την τιμή πώλησης, με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να διαθέτει ρολά των 25 νομισμάτων για 61 δολάρια και σακούλες των 100 για 154,5 δολάρια, παρόλο που η ονομαστική αξία του ενός νομίσματος είναι μόνο ένα δολάριο.

Το νόμισμα είχε προκαλέσει αντιδράσεις ήδη από την ανακοίνωση του, τον Οκτώβριο του 2025, με δημοκρατικούς γερουσιαστές, να επιχειρούν να μπλοκάρουν την έκδοσή του. Ο γερουσιαστής Merkley χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «κατάχρηση των χρημάτων των φορολογουμένων», ενώ η Cortez Masto υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν και δεν θα έχουν «βασιλιά», επισημαίνοντας την αμερικανική παράδοση να μην απεικονίζονται εν ζωή πρόεδροι στα νομίσματα.

Παρά τις αντιδράσεις, φαίνεται πως υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον για το νόμισμα, καθώς σύμφωνα με την ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών αρκετές από τις διαθέσιμες επιλογές έχουν ήδη εξαντληθεί.

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