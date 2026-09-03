«Το ΠΑΣΟΚ δεν κέρδισε μόνο το μυαλό αλλά και την καρδιά του λαού»: Η «πράσινη» Κρήτη του Γερουλάνου γίνεται AI βίντεο – Η φωτογραφία από τα ’80s που τον ενέπνευσε

Μια φωτογραφία από συγκέντρωση του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ηράκλειο τη δεκαετία του ’80 αποτέλεσε την έμπνευση για το βίντεο που δημιούργησε με τεχνητή νοημοσύνη ο Παύλος Γερουλάνος.

Με ένα βίντεο που δημιούργησε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης επέλεξε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος να τιμήσει την 52η επέτειο από την ίδρυση του κόμματος.

Η έμπνευση ήρθε από μια φωτογραφία της δεκαετίας του ’80, στην οποία άνδρες μεταφέρουν μια τεράστια αυτοσχέδια κατασκευή σε σχήμα Κρήτης, βαμμένη πράσινη, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ηράκλειο. Ο ίδιος ο Παύλος Γερουλάνος εξηγεί ότι η συγκεκριμένη εικόνα τον συγκίνησε βαθιά, καθώς, όπως σημειώνει, αποτυπώνει το πάθος που χαρακτήριζε τη σχέση των πολιτών με την πολιτική παράταξη.

«Το ΠΑΣΟΚ κέρδισε και την καρδιά του λαού»

«Η φωτογραφία αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο κάτι που σπάνια συναντάς στην πολιτική: το πάθος. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν κέρδισε μόνο το μυαλό του ελληνικού λαού. Κέρδισε και την καρδιά του», έγραψε στην ανάρτησή του. Με αφετηρία αυτή την ιστορική φωτογραφία, δημιούργησε ένα σύντομο οπτικό υλικό με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, συνδέοντας την εικόνα εκείνης της εποχής με τη σημερινή επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ.

Στην ανάρτησή του ο βουλευτής αναφέρεται στη φωτογραφία που αποτέλεσε την αφορμή για το βίντεο: «Πριν λίγες μέρες είδα μια φωτογραφία από τη δεκαετία του ‘80 που με συγκίνησε βαθιά. Άντρες κουβαλούσαν μια τεράστια αυτοσχέδια Κρήτη, βαμμένη πράσινη, σε μια συγκέντρωση του Αντρέα στο Ηράκλειο». Ο Παύλος Γερουλάνος αφιέρωσε το βίντεο στον λαό της Κρήτης, τιμώντας, όπως αναφέρει, όσους στηρίζουν τη δημοκρατική παράταξη εδώ και 52 χρόνια.

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