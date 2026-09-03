Δημοσκόπηση Interview: Ακρίβεια και ΟΠΕΚΕΠΕ κοστίζουν στη ΝΔ - Πόσο παίρνει το κόμμα Σαμαρά
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της Interview. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.
Προβάδισμα 12,6 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για τη διαδικτυακή εφημερίδα «Political», η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού.
Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση με ποσοστό 26,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛ.Α.Σ. με 13,7%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,9% και η Ελληνική Λύση με 9,2%.
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