Η απάντηση Κουτσούμπα σε Μητσοτάκη για την «Ελλάδα 2030» με viral βίντεο: «Σε 500 μέτρα στρίψε δεξιά για 13ωρη δουλειά» (vid)

Με ένα χιουμοριστικό βίντεο στα social media απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την «Ελλάδα 2030», χρησιμοποιώντας ένα GPS για να ασκήσει κριτική στην κυβερνητική πολιτική.

Στο βίντεο, ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ , Δημήτρης Κουτσούμπας, εμφανίζεται στη θέση του οδηγού και ζητά από το GPS να του δείξει τη διαδρομή για την Ελλάδα του 2030. Οι προτεινόμενες διαδρομές παραπέμπουν, σύμφωνα με το μήνυμα του ΚΚΕ, σε ζητήματα όπως η μείωση των μισθών, η 13ωρη εργασία και η ακρίβεια.

«Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030»

«Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει κι αυτός που δεν περνάει από 13ωρα, μισθούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος», αναφέρει ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Στη συνέχεια υποστηρίζει ότι υπάρχει ένας διαφορετικός δρόμος, όπου η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της παραγωγής δεν καταλήγει «στις τσέπες των λίγων», αλλά βελτιώνει τη ζωή των πολλών.

«Αυτός ο δρόμος υπάρχει, μόνο που το δικό τους GPS δεν πρόκειται να σας τον δείξει. Γιατί αυτός ο δρόμος θέλει τον λαό στη θέση του οδηγού!», σημειώνει. Το βίντεο ολοκληρώνεται με κάλεσμα του ΚΚΕ για συμμετοχή στο πανελλαδικό-παλλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 17:30.

📌 Ο Δ. Κουτσούμπας απαντάει στον Κ. Μητσοτάκη για την "Ελλάδα 2030" με ένα TikTok video



🔴 Με ένα AI βίντεο επέλεξε ο Κ. Μητσοτάκης να παρουσιάσει τη δική του "Ελλάδα 2.0" και μάλλον όχι τυχαία, γιατί χρειάζεται μπόλικη Τεχνητή Νοημοσύνη για να εξαφανιστεί η πραγματικότητα που… pic.twitter.com/7mrGYdlLto — Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ (@gt_kke) September 2, 2026

Το βίντεο του Μητσοτάκη για την «Ελλάδα 2030»

Η ανάρτηση του Κουτσούμπα ήρθε ως απάντηση σε βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0». Στο βίντεο, με τη χρήση AI animation, ο πρωθυπουργός παρουσιάζει στοιχεία για την πορεία του προγράμματος και αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην αύξηση του ΑΕΠ, στις θέσεις εργασίας, στη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS, στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και στην ψηφιοποίηση του κράτους.

Παράλληλα, κάνει αναφορά στην παραγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στις μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη, στο Κτηματολόγιο, στις ανακατασκευές νοσοκομείων και κέντρων υγείας, καθώς και στην τοποθέτηση διαδραστικών πινάκων στα σχολεία.«Το Ελλάδα 2.0 ολοκληρώνεται, η αλλαγή όμως που ξεκίνησε δεν ολοκληρώνεται μαζί του, γιατί ο εκσυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030 με ορίζοντα μία Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο ασφαλή, πιο δίκαιη», αναφέρει ο πρωθυπουργός στο τέλος του βίντεο.

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