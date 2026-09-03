Έστησε ψεύτικες κλήσεις στάθμευσης και πλήρωσε ακριβά: Χρησιμοποίησε τα στοιχεία ανυποψίαστου άνδρα – Του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ

Ένας άνδρας στη Σαλαμάνκα μοίραζε ψεύτικες κλήσεις στάθμευσης με σύνδεσμο πληρωμής και χρησιμοποίησε τα στοιχεία ενός αθώου πολίτη για να κρύψει τα ίχνη του.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό απάτης στους δρόμους της Σαλαμάνκα στην Ισπανία αποκάλυψε η Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων (AEPD), η οποία κατάφερε τελικά να εντοπίσει τον υπεύθυνο και να του επιβάλει πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2024, όταν κάτοικοι της πόλης άρχισαν να βρίσκουν στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων τους ψεύτικες κλήσεις που έμοιαζαν με τα πραγματικά ειδοποιητήρια της ORA, της υπηρεσίας που διαχειρίζεται τη στάθμευση στους δημόσιους δρόμους. Η κατάσταση πήρε τέτοιες διαστάσεις ώστε ο δήμος της Σαλαμάνκα προειδοποίησε τους πολίτες μέσω των social media, καλώντας τους να μην πληρώσουν τα ποσά που αναγράφονταν στα συγκεκριμένα ειδοποιητήρια.

Το κόλπο με την ψεύτικη ιστοσελίδα

Το σχέδιο ήταν σχετικά απλό. Στο κάτω μέρος των πλαστών κλήσεων υπήρχε ένας σύνδεσμος που οδηγούσε τα θύματα σε ψεύτικη ιστοσελίδα πληρωμής, όπου καλούνταν να καταβάλουν το υποτιθέμενο πρόστιμο. Για να καλύψει τα ίχνη του, ο δράστης χρησιμοποίησε τα στοιχεία ενός ανθρώπου που δεν είχε καμία σχέση με την απάτη. Στην ιστοσελίδα είχε αναρτήσει το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας και το email ενός πραγματικού κατοίκου, με αποτέλεσμα τα στοιχεία του αθώου άνδρα να συνδέονται με την παράνομη δραστηριότητα.

Η αστυνομία είχε επιχειρήσει να εντοπίσει τον υπεύθυνο πίσω από την ιστοσελίδα που χρησιμοποιούνταν για την απάτη, όμως η έρευνα δεν κατάφερε να οδηγήσει στην ταυτοποίησή του. Ως αποτέλεσμα, η υπόθεση αρχικά αρχειοθετήθηκε. Η AEPD, ωστόσο, συνέχισε να ερευνά την υπόθεση. Ζήτησε στοιχεία από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και από την τεχνολογική εταιρεία μέσω της οποίας είχε καταχωριστεί το domain της ιστοσελίδας. Με τη διασταύρωση των δεδομένων, κατάφερε τελικά να εντοπίσει τον υπεύθυνο.

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο άνδρας είχε δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα τρίτου προσώπου χωρίς οποιαδήποτε νόμιμη άδεια, παραβιάζοντας τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για την παραβίαση αυτή, η AEPD του επέβαλε τελικά πρόστιμο 2.000 ευρώ, ενώ ο αθώος πολίτης απαλλάχθηκε από κάθε σύνδεση με την απάτη.

⚠️ Este tique que emula ser una sanción de la ORA es falso.

❌Se trata de una ESTAFA

Remite a una web falsa que nada tiene que ver con las sanciones originales.



👉Si aparece en su vehículo, comuníquelo de inmediato a la Policía Local

📞923194440



Gracias.



❌FALSO ✅REAL pic.twitter.com/Viqdls6VGk — Ayuntamiento Salamanca (@aytoSalamanca) June 13, 2024

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