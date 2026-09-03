Έβαλαν 42 θαλάσσια σφουγγάρια σε μολυσμένο λιμάνι στην Ισπανία: Τι έδειξε πείραμα 455 ημερών

Επιστήμονες τοποθέτησαν 42 θαλάσσια σφουγγάρια σε μολυσμένο ισπανικό λιμάνι και παρακολούθησαν για 455 ημέρες την αντοχή τους στις δύσκολες συνθήκες.

Επιστήμονες στην Ισπανία έκαναν ένα ενδιαφέρον πείραμα στο Marina Palamós, στη Χιρόνα, τοποθετώντας 42 θαλάσσια σφουγγάρια σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από επιβαρυμένες συνθήκες.

Η μελέτη διήρκεσε 455 ημέρες και είχε στόχο να εξετάσει κατά πόσο διαφορετικά είδη σπόγγων μπορούν να επιβιώσουν και να προσαρμοστούν σε ένα μολυσμένο λιμάνι. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Marine Science και οι επιστήμονες παρακολούθησαν την εξέλιξη των οργανισμών μέσω υποβρύχιας φωτογραφίας και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Ένα είδος άντεξε μέχρι το τέλος

Από τα πέντε είδη που δοκιμάστηκαν, μόνο ένα κατάφερε να επιβιώσει καθ' όλη τη διάρκεια του πειράματος. Πρόκειται για το Chondrosia reniformis, το οποίο παρουσίασε ποσοστό επιτυχίας 91,7%. Μάλιστα, δεν περιορίστηκε στην επιβίωση. Το συγκεκριμένο είδος αναπαράχθηκε από μόνο του, δείχνοντας μεγαλύτερη ικανότητα προσαρμογής στις μολυσμένες συνθήκες του λιμανιού σε σύγκριση με τα υπόλοιπα είδη. Οι άλλοι σπόγγοι δεν κατάφεραν να προσαρμοστούν στο περιβάλλον και πέθαναν λίγο μετά την τοποθέτησή τους.

Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης αξιοσημείωτη μορφολογική πλαστικότητα στο Chondrosia reniformis. Το είδος παρουσίαζε συνεχή μετακίνηση πάνω στο υπόστρωμα, ενώ μπορούσε να πολλαπλασιάζεται κλωνικά και να επανατοποθετείται, αναζητώντας συνθήκες που ευνοούν καλύτερα την προσαρμογή του στο υποβαθμισμένο περιβάλλον. Τα αποτελέσματα θεωρούνται ένα πρώτο βήμα για τον εντοπισμό ειδών που θα μπορούσαν στο μέλλον να αξιοποιηθούν σε στρατηγικές οικομηχανικής (eco-engineering) για την αποκατάσταση λιμανιών και άλλων υποβαθμισμένων παράκτιων περιοχών.

Φυσικοί «καθαριστές» του νερού

Τα θαλάσσια σφουγγάρια έχουν σημαντικό ρόλο στα θαλάσσια οικοσυστήματα, καθώς λειτουργούν ως φίλτρα, επεξεργαζόμενα μεγάλες ποσότητες νερού.

Για τον λόγο αυτό, οι επιστήμονες εξετάζουν αν ορισμένα είδη θα μπορούσαν να αποτελέσουν σύμμαχο στην προσπάθεια επαναφοράς της φυσικής λειτουργίας λιμανιών και άλλων παράκτιων περιοχών που έχουν υποβαθμιστεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ