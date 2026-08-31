Αδιανόητη τραγωδία με ζευγάρι Ιρλανδών στην Ισπανία: Τους «ρούφηξε» το τζακούζι

Ζευγάρι Ιρλανδών βρήκε τραγικό θάνατο σε resort στην Ισπανία, όπου τους «ρούφηξε» το τζακούζι.

Ένα δραματικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στην περιοχή Κουγιέρα, κοντά στη Βαλένθια, όπου ένα ζευγάρι Ιρλανδών, η 51χρονη Thomasina Tobin και ο 48χρονος Patrick Tobin εντοπίστηκαν νεκροί από τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Το ζευγάρι, που έκανε τις διακοπές του σε resort, φαίνεται να σκοτώθηκε εξαιτίας του μηχανισμού αποχέτευσης του τζακούζι.

Το σενάριο της φονικής αναρρόφησης από το τζακούζι

Οι ισπανικές αρχές εκτιμούν πως ο 48χρονος εγκλωβίστηκε κάτω απ' την επιφάνεια του νερού εξαιτίας της ισχυρής πίεσης αναρρόφησης. Η 51χρονη σύζυγός του φαίνεται πως βούτηξε για να τον σώσει, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί και η ίδια.

Στα σώματα των θυμάτων βρέθηκαν αμυχές, ενώ το νερό ήταν θολό με ίχνη αίματος και υπήρχε έντονη οσμή χημικών ουσιών.

Το περίεργο είναι πως τα σώματα βρέθηκαν εν μέρει εκτός της πισίνας, γεγονός που υποδηλώνει πως η γυναίκα κατάφερε να απελευθερώσει τον σύζυγό της, πριν τελικά καταρρεύσει.

Δεν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας

Από τη νεκροτομή και τον έλεγχο των καμερών ασφαλείας δεν προέκυψε εμπλοκή τρίτων ή ίχνη παραβίασης στη βίλα, ενώ αποκλείστηκε σχετικά άμεσα και το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας.

Τα δύο τους παιδιά, 14 και 16 ετών, που τους βρήκαν νεκρούς, ζήτησαν βοήθεια από γείτονα ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Άμεσα ταξίδεψαν στην Ισπανία συγγενείς από την Ιρλανδία για να αναλάβουν τη φροντίδα τους.

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