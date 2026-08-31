Ο «βασιλιάς του πάγου» στην Ισπανία: Βγάζει έως 5.000 ευρώ τον μήνα με ένα απλό μηχάνημα

Ένας Ισπανός επιχειρηματίας βρήκε λύση στις ελλείψεις πάγου του καλοκαιριού και έφτασε να έχει τζίρο έως 5.000 ευρώ τον μήνα με ένα μηχάνημα.

Το καλοκαίρι, η εύρεση μιας σακούλας πάγου μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση στην Ισπανία. Οι καύσωνες και η αυξημένη κατανάλωση προκαλούν κάθε χρόνο προβλήματα στην τροφοδοσία, ιδιαίτερα σε τουριστικές επιχειρήσεις και παραθαλάσσιες περιοχές.

Ο επιχειρηματίας Αλμπέρτο Ανγκούλο εντόπισε σε αυτή την ανάγκη μια επιχειρηματική ευκαιρία, δημιουργώντας την Boreal Ice Vending, μια εταιρεία που εγκαθιστά μηχανήματα τα οποία παράγουν και διαθέτουν πάγο απευθείας στο σημείο όπου χρειάζεται. Η ιδέα γεννήθηκε αφού ο ίδιος αντιμετώπισε δυσκολίες στην εύρεση πάγου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. «Όλα ήταν τέλεια μέχρι που τελείωσε ο πάγος», εξηγεί, περιγράφοντας πώς άρχισε να αναζητά μια λύση σε ένα πρόβλημα που επαναλαμβάνεται κάθε σεζόν.

Πάγος εκεί που υπάρχει ζήτηση

Κατά τους θερμούς μήνες, οι επιχειρήσεις παραγωγής και διανομής πάγου πραγματοποιούν το 70% έως 80% του ετήσιου τζίρου τους. Η υψηλή ζήτηση δημιουργεί, παράλληλα, σημαντικές δυσκολίες στη μεταφορά και την αποθήκευση, καθώς ο πάγος πρέπει να παραχθεί, να μεταφερθεί, να αποθηκευτεί σε καταψύκτες και στη συνέχεια να διανεμηθεί στα καταστήματα.

Το σύστημα της Boreal Ice Vending επιχειρεί να περιορίσει σημαντικά αυτή τη διαδικασία. «Η παγομηχανή παράγει τον ίδιο τον πάγο που πουλάει», εξηγεί ο Ανγκούλο. Η λειτουργία του μηχανήματος είναι απλή, ο πελάτης επιλέγει την ποσότητα πάγου που θέλει, πληρώνει με κάρτα ή κινητό, τοποθετεί το δοχείο, τη σακούλα ή το φορητό ψυγείο του και παραλαμβάνει τον πάγο. Έτσι, μπορεί να αγοράσει χύμα πάγο και μόνο στην ποσότητα που χρειάζεται.

Το επιχειρηματικό μοντέλο απευθύνεται κυρίως σε σημεία όπου η ζήτηση αυξάνεται σημαντικά το καλοκαίρι, όπως κάμπινγκ, ξενοδοχεία, θέρετρα, αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις. Η Boreal εγκαθιστά τα μηχανήματα στους συγκεκριμένους χώρους και αναλαμβάνει τη λειτουργία τους, ενώ η επιχείρηση προσφέρει το σημείο όπου γίνεται η πώληση. Τα έσοδα που προκύπτουν μοιράζονται μεταξύ της εταιρείας και της επιχείρησης στην οποία έχει εγκατασταθεί το μηχάνημα. Σύμφωνα με τον Ανγκούλο, η εταιρεία αναζητά σημεία που μπορούν να εξασφαλίσουν ετήσια κατανάλωση τουλάχιστον 10.000 κιλών πάγου.

Τζίρος έως 5.000 ευρώ τον μήνα

Στόχος είναι τα μηχανήματα να τοποθετούνται σε σημεία όπου η ζήτηση είναι αρκετά υψηλή ώστε να δικαιολογείται η εγκατάστασή τους και να διατηρείται ένα κερδοφόρο μοντέλο λειτουργίας.

Η Boreal Ice Vending βρίσκεται σήμερα σε φάση επέκτασης στην περιοχή του ισπανικού Λεβάντε, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο ιδρυτής της, ορισμένα από τα μηχανήματα έχουν φτάσει σε τζίρο έως και 5.000 ευρώ τον μήνα.

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