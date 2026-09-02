Αλέξης Τσίπρας: 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός, ΦΠΑ 6% και «Πατριωτική Εισφορά» στο ισχυρότερο 1% – Όλες οι βασικές εξαγγελίες

Το πρόγραμμα που παρουσίασε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. προβλέπει συνολικό μικτό κόστος 7,39 δισ. ευρώ για την τετραετία 2027-2030 και βασίζεται στο τρίπτυχο περισσότερη παραγωγή, δικαιότερη κατανομή του πλούτου και καλύτερη καθημερινότητα.

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διακυβέρνησης για την επόμενη τετραετία παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας το στίγμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την οικονομία, την εργασία, τη φορολογία, τη στέγη, την Παιδεία, την Υγεία και την περιφερειακή ανάπτυξη. Το πρόγραμμα, σύμφωνα με την παρουσίαση της ΕΛ.Α.Σ., έχει συνολικό μικτό κόστος 7,39 δισ. ευρώ για την περίοδο 2027-2030 και βασίζεται στο τρίπτυχο «να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα».

Στην ομιλία του ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε ως βασικό στόχο τη σύγκλιση τόσο της Ελλάδας με την Ευρώπη όσο και των διαφορετικών κοινωνικών και περιφερειακών ομάδων στο εσωτερικό της χώρας. Στο επίκεντρο έβαλε την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, παρουσιάζοντας μια σειρά από συγκεκριμένες παρεμβάσεις που, όπως υποστήριξε, θα αποτελέσουν τον κορμό του κυβερνητικού σχεδίου της ΕΛ.Α.Σ.

Οι μεγάλες οικονομικές εξαγγελίες

Μία από τις πιο ηχηρές ανακοινώσεις ήταν η θέσπιση της λεγόμενης «Πατριωτικής Εισφοράς» για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε εισφορά ενός ευρώ τον χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, παρουσιάζοντάς την ως μηχανισμό για δικαιότερη κατανομή του πλούτου και συνδυάζοντάς την με φορολογικές ελαφρύνσεις για την εργασία, τις οικογένειες και τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις, την κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και τη μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Στις οικογένειες με παιδιά προβλέπεται ακόμη διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχει και η ενίσχυση της εργασίας. Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως στόχο κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας.

Στο ίδιο οικονομικό σκέλος εντάσσεται και η πρόταση για μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι το μέτρο θα μπορούσε να μειώσει το ετήσιο κόστος για ένα νοικοκυριό κατά περισσότερα από 600 ευρώ.

Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης και φθηνότερο ρεύμα

Κεντρικός πυλώνας του σχεδίου είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, το οποίο η ΕΛ.Α.Σ. παρουσιάζει ως τη νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας. Σύμφωνα με την παρουσίαση, θα διαθέτει πρωτογενή κεφάλαια 12 δισ. ευρώ στην τετραετία, με πόρους από το εθνικό σκέλος των δημοσίων επενδύσεων, συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων και ανακατεύθυνση εσόδων από τη Golden Visa.

Στην ενέργεια, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε στόχο για μεσοσταθμική μείωση κατά 30% των λογαριασμών ρεύματος, μέσω ενός μοντέλου σταθερότερης τιμολόγησης και ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ενέργειας για κάθε νοικοκυριό.

Παράλληλα, εξήγγειλε πρόγραμμα «Δικαίωμα να μείνεις στον τόπο σου» για κατοίκους οικισμών κάτω των 1.000 κατοίκων, με στόχο την κάλυψη μέρους του πρόσθετου κόστους μετακίνησης, ενέργειας και βασικών αγαθών.

Κατάργηση Πανελλαδικών και 500 ευρώ σε φοιτητές

Στην Παιδεία, μία από τις πιο συζητήσιμες προτάσεις αφορά την κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων και την αντικατάστασή τους από ένα διαφορετικό σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα αξιολογεί τη συνολική σχολική πορεία των μαθητών.

Παράλληλα, η ΕΛ.Α.Σ. προτείνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ τον μήνα για 80.000 φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν μακριά από την οικογενειακή τους κατοικία, για δέκα μήνες κάθε χρόνο.

50.000 νέες προσιτές κατοικίες

Στο στεγαστικό, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός «Εθνικού Συστήματος Προσιτής Κατοικίας». Η πρόταση περιλαμβάνει αξιοποίηση κλειστών κατοικιών για μακροχρόνια προσιτή μίσθωση και δημιουργία 50.000 νέων προσιτών στεγαστικών επιλογών μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για προστασία της πρώτης κατοικίας, διεύρυνση των κριτηρίων ευαλωτότητας και μεγαλύτερη υποχρέωση συμμετοχής των πιστωτών στη διαδικασία ρύθμισης χρεών.

Υγεία και αυξήσεις στους εργαζόμενους

Στο ΕΣΥ, η πρόταση της ΕΛ.Α.Σ. περιλαμβάνει αύξηση κατά μέσο όρο 500 ευρώ τον μήνα στις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών, ενώ προβλέπεται και αύξηση 300 ευρώ για τους εκπαιδευτικούς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ομάδες οικογενειακής υγείας, ανώτατο χρόνο αναμονής για εξετάσεις και προγραμματισμένες επεμβάσεις, καθώς και ένα εθνικό σύστημα φροντίδας για ηλικιωμένους και ανθρώπους με αναπηρία.

Για τους συνταξιούχους, ο Αλέξης Τσίπρας εξήγγειλε μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, ενώ έκανε λόγο για Εθνικό Σύστημα Φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία.

Πέντε υπουργεία εκτός Αττικής

Σημαντικό τμήμα του σχεδίου αφορά την αποκέντρωση. Η πρόταση προβλέπει τη σταδιακή μεταφορά πέντε υπουργείων εκτός Αττικής: το υπουργείο Βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λάρισα, το υπουργείο Τουρισμού στο Ηράκλειο, το υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής στη Λέσβο και το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής στην Κοζάνη. Παράλληλα προτείνεται ειδική ζώνη αμυντικής βιομηχανίας στη Θράκη.

Για τη Θεσσαλονίκη, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επέκταση του Μετρό προς τα δυτικά και ενοποιημένη ανάπλαση του παραλιακού μετώπου.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται προτάσεις για νέα βιομηχανική πολιτική, ενίσχυση της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, στήριξη του αγροτικού τομέα και αλλαγές στην ενεργειακή πολιτική, με βασικό στόχο την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της χώρας.

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