Η ξεχασμένη απόδειξη σε ΑΤΜ με διαθέσιμο υπόλοιπο 2,1 εκατ. ευρώ τρέλανε το Twitter: «Ο τυχερός του τζόκερ»

Απόδειξη ΑΤΜ με ένα μυθικό υπόλοιπο λογαριασμού άφησε άναυδο έναν χρήστη στο Χ, προκαλώντας χαμό και στα σχόλια της δημοσίευσης.

Ένα απροσδόκητο εύρημα σε ΑΤΜ στάθηκε η αφορμή για να ξεσπάσει ένα μεγάλο κύμα σχολίων στο διαδίκτυο.

Ο χρήστης του Χ, Στέφανος Δαμιανίδης βρέθηκε προ εκπλήξεως όταν αντίκρισε την απόδειξη που είχε ξεχάσει ο προηγούμενος συναλλασσόμενος, καθώς τα στοιχεία που αναγράφονταν πάνω σε αυτήν ήταν κάθε άλλο παρά συνηθισμένα.

Η υπέρογκη απόδειξη: «Ο τυχερός του τζόκερ»

«Ζούνε ανάμεσά μας! Ήθελα μέρες να το ανεβάσω αλλά το σκηνικό έχει ως εξής… Πάω στο ATM να βγάλω 40€ και ο προηγούμενος (δεν τον είδα) έχει αφήσει στο μηχάνημα την απόδειξη από την ανάλυση… Σκέφτομαι και εγώ ότι για να την αφήνει έτσι ο λογαριασμός του θα είναι άδειος όπως οι περισσότεροι… Έλα όμως που δεν ήταν άδειος και όταν είδα το ποσό έπαθα κολούμπρα! 2.161.170€!!!!! Στο μεταξύ ο τύπος (ή η τύπισσα) έκανε ανάληψη 1040€… τα 40€ θα τα έδινε για μπουρμπουάρ μάλλον! Αλλά ρε φίλε 2.161.170€ σε έναν μόνο λογαριασμό… ποιος να ήταν άραγε… με την απορία θα μείνω», έγραψε ο χρήστης που αποθανάτισε την απόδειξη.

Ζούνε ανάμεσά μας! Ήθελα μέρες να το ανεβάσω αλλά το σκηνικό έχει ως εξής… Πάω στο ATM να βγάλω 40€ και ο προηγούμενος (δεν τον είδα) έχει αφήσει στο μηχάνημα την απόδειξη από την ανάλυση… Σκέφτομαι και εγώ ότι για να την αφήνει έτσι ο λογαριασμός του θα είναι άδειος όπως οι… pic.twitter.com/2D5USxRA65 September 3, 2026

«Ο τυχερός του Τζόκερ», «εσύ την είχες και την έψαχνα», «Με αυτήν την ακρίβεια στις 10 του μηνός θα του έχουν τελειώσει», ήταν μερικά απ' τα σχόλια κάτω απ' την ανάρτηση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ