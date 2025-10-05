«Πλούσιος, πλούσιος»: Απόδειξη ΑΤΜ με μισό εκατομμύριο δολάρια γίνεται viral

<p>«Ένα χαρτάκι από ΑΤΜ σε αεροδρόμιο της Φλόριντα με υπόλοιπο πάνω από 500.000$ έγινε viral, προκαλώντας εντύπωση και σχόλια στο διαδίκτυο, χωρίς φυσικά να αποκαλύπτονται προσωπικά στοιχεία του κατόχου.</p>

Ένα απλό χαρτάκι από ΑΤΜ σε αεροδρόμιο της Φλόριντα έγινε η τελευταία viral ιστορία στο διαδίκτυο. Ο Τσαρλς, εργαζόμενος στο Διεθνές Αεροδρόμιο Palm Beach, βρήκε μια απόδειξη που κάποιος είχε ξεχάσει. Το χαρτί έδειχνε ανάληψη 200 δολαρίων - αλλά το υπόλοιπο ήταν αυτό που τράβηξε την προσοχή: πάνω από 527.000 δολάρια στον λογαριασμό.

Η ανακάλυψη έγινε πριν από μερικά χρόνια, αλλά πρόσφατα επανήλθε στο προσκήνιο όταν ο Τσαρλς μοιράστηκε την ιστορία του στο Reddit. Η ανάρτηση συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια, με τους χρήστες να εκφράζουν σοκ, φθόνο και ειρωνικά σχόλια: «Όποιος είναι πρόθυμος να πληρώσει προμήθεια 3,50 δολαρίων είναι πραγματικά πλούσιος».

Η ταυτότητα του κατόχου της απόδειξης παραμένει άγνωστη. Κάποιοι σχολίασαν ότι είναι επικίνδυνο να διατηρείται τόσο μεγάλο ποσό σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, ενώ άλλοι υπέθεσαν ότι ίσως πρόκειται για διεθνή ταξιδιώτη που μεταφέρει χρήματα σε μετρητά. Ο Τσαρλς διευκρίνισε ότι το αεροδρόμιο δέχεται μόνο λίγες διεθνείς πτήσεις, αφήνοντας το μυστήριο ανεπίλυτο.

