22χρονη έγκυος δέχθηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της στον Αλμυρό: Γειτόνισσα κάλεσε την Αστυνομία

Σοκ προκαλεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στον Αλμυρό, όπου ένας 28χρονος κατηγορείται ότι επιτέθηκε και κλώτσησε την 22χρονη έγκυο σύντροφό του. Ο ίδιος παραδέχθηκε την πράξη ενώπιον του δικαστηρίου

Μια 22χρονη έγκυος στον Αλμυρό Βόλου φέρεται να έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από τον 28χρονο σύντροφό της, μετά από καβγά που ξέσπασε μεταξύ τους.

Μια γειτόνισσα αντιλήφθηκε το περιστατικό και κάλεσε αμέσως την Αστυνομία και συνέλαβε τον 28χρονο, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Αυγούστου, στο σπίτι όπου διαμένει το ζευγάρι και σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η γειτόνισσα, ο 28χρονος επιτέθηκε στην έγκυο σύντροφό του και τη χτύπησε με κλωτσιές στα πόδια, το κεφάλι και την πλάτη.

Παραδέχθηκε ότι την κλώτσησε

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε την επόμενη ημέρα ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, όμως η δίκη αναβλήθηκε καθώς η 22χρονη δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.

Σήμερα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ο 28χρονος παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι κλώτσησε την έγκυο σύντροφό του και ζήτησε να ακολουθηθεί η διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης, όμως 22χρονη απουσίαζε και πάλι από την αίθουσα, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να αναβάλει εκ νέου την υπόθεση. Η υπόθεση ορίστηκε να εκδικαστεί στις 17 Σεπτεμβρίου, προκειμένου η 22χρονη να εμφανιστεί στο δικαστήριο και να καταθέσει για το περιστατικό.

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