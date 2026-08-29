Δεν είμαστε πιωμένοι: Αγελάδα 700 κιλών «πετάει» με ελικόπτερο πάνω από τα Πυρηναία (vid)

Μια αγελάδα πρωταγωνίστησε σε ένα απρόσμενο περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral στα social media.

Μια ασυνήθιστη επιχείρηση διάσωσης στην Ισπανία καταγράφηκε σε βίντεο, με μια αγελάδα βάρους περίπου 700 κιλών να μεταφέρεται στον αέρα κάτω από ελικόπτερο, αφού είχε εγκλωβιστεί σε δύσβατη χαράδρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα Πυρηναία, στην περιοχή του Plan, στην κοιλάδα Gistau της Αραγονίας, όταν το ζώο βρέθηκε τραυματισμένο και δεν μπορούσε να απομακρυνθεί μόνο του από το σημείο.

Η αγελάδα κρεμόταν κάτω από το ελικόπτερο

Για τη διάσωσή της χρειάστηκε να οργανωθεί επιχείρηση με ελικόπτερο, καθώς το δύσβατο έδαφος έκανε αδύνατη την προσέγγιση με άλλο μέσο. Οι διασώστες τοποθέτησαν ειδικό ιμάντα στο ζώο και στη συνέχεια το ανύψωσαν από τη χαράδρα.

Στα πλάνα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η αγελάδα φαίνεται να αιωρείται δεμένη κάτω από το ελικόπτερο, ενώ το αεροσκάφος πετά πάνω από το εντυπωσιακό ορεινό τοπίο των Πυρηναίων.

Η εικόνα είναι εντυπωσιακή, καθώς το ζώο, που ζυγίζει περίπου 700 έως 800 κιλά, μεταφέρεται κυριολεκτικά στον αέρα για να επιστρέψει σε ασφαλές σημείο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Air Lama Helicopters, η οποία ανέλαβε τη δύσκολη αερομεταφορά του ζώου.

Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται σε δύσκολες ορεινές επιχειρήσεις όταν ένα μεγάλο ζώο δεν μπορεί να μετακινηθεί με επίγειο μέσο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ελικόπτερο έδωσε τη δυνατότητα στους διασώστες να απομακρύνουν την αγελάδα από το δύσβατο σημείο και να την επιστρέψουν σε ασφαλές έδαφος.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η αγελάδα κατάφερε να επιστρέψει σε ασφαλές σημείο, αφήνοντας πίσω της ένα από τα πιο ασυνήθιστα βίντεο που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Un ganadero de Benasque amigo de mi hermana le mandó este viaje de una vaca que había quedado enriscada en un barranco. Por lo visto en el vídeo fue un viaje agradable para la vaca.

Buenas. pic.twitter.com/TB6YbTNveW — Paulista bis bis. (@calvobetran_3) August 26, 2026

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