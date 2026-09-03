Να κοιμηθείς στη δουλειά; Να παντρευτείς νεκρό; Ναι, γίνεται: 6 "παράξενα" φυσιολογικά του κόσμου

Μπορεί στην Ελλάδα ο ύπνος κατά τη διάρκεια του 8ωρου στη δουλειά να σημαίνει απόλυση, ωστόσο στην Ιαπωνία αποτελεί δείγμα μιας παραγωγικής και αποδοτικής ημέρας.

Ας είμαστε ειλικρινείς: στην Ελλάδα έχουμε μείνει πολύ πίσω όσον αφορά τις αντιλήψεις και τους «κανόνες» γύρω από κοινωνικά ή εργασιακά θέματα. Πορευόμαστε σε ένα σύστημα που δομήθηκε δεκάδες χρόνια πριν, χωρίς καμία αλλαγή, χωρίς καμία αναπροσαρμογή, χωρίς καμία εξέλιξη. Διδαχτήκαμε να εστιάζουμε στη μικρή εικόνα, να δεχόμαστε τα πράγματα όπως είναι, γιατί «έτσι είναι» και να μην απαιτούμε την αλλαγή, επειδή ποιος ξέρει μπορεί να βρεθούμε και δακτυλοδεικτούμενοι. Και πλέον, που η Gen Z έχει βγει στην αγορά εργασίας και διεκδικεί καλύτερες συνθήκες και πιο υψηλούς μισθούς απ’ ότι κάναμε οι μεγαλύτερες γενιές στην ηλικία της, κάπως κακοφαίνεται σε πολλούς, αφού εμείς τότε απλώς λέγαμε «ευχαριστώ που έχουμε μια δουλειά».

Οι καιροί αλλάζουν, οι άνθρωποι ωριμάζουν και αντιδρούν, τα ερεθίσματα αυξάνονται, οι απόψεις πλάθονται ξανά και οι περισσότεροι απλώς αναζητούμε - μέσα μας και έξω στον κόσμο - την πιο εξελιγμένη εκδοχή του εαυτού μας. Εν έτει 2026, η μασημένη τροφή κάπως μπαγιάτισε και οι κοινωνικές - πολιτικές θεωρίες για τον κόσμο γύρω μας ξεθώριασαν. Πλέον, οι νέοι έχουν τα κότσια να σταθούν ενώπιον του συστήματος, να το αμφισβητήσουν, να το επικρίνουν και να επικοινωνήσουν τα «πιστεύω» τους, αφήνοντας πίσω τους τις όποιες «δεδομένες αρχές» έμαθαν από το σπίτι ή το σχολείο. Μπορεί να μην αγγίζουμε τα πρότυπα του εξωτερικού, όμως τα πρώτα δείγματα αλλαγής ματιάς έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

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