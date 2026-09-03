Τα μηνύματα της φρίκης από το 2020 - Πώς ο κατηγορούμενος για το βρέφος λύγισε το θύμα μαστροπείας

Η υπόθεση του 2020, που τότε θεωρήθηκε «ιδιωτική διαφορά», έχει πλέον σημασία για τις ανακριτικές Αρχές λόγω του βίαιου και χειριστικού προφίλ του κατηγορούμενου

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το σκοτεινό παρελθόν του 43χρονου, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας για τη στυγερή δολοφονία βρέφους στην Κυψέλη.

Ανατρέχοντας στην υπόθεση του 2020, ο ίδιος άνθρωπος ο Β.Σ. είχε φυλακιστεί στον Κορυδαλλό μετά από καταγγελία μιας 42χρονης Γερμανίδας, την οποία κρατούσε αιχμάλωτη σε διαμέρισμα, την εξέδιδε δια της βίας για να του αποφέρει κέρδη και την υπέβαλλε σε φρικτά βασανιστήρια.

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